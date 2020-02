Como e quando iniciar seus filhos no Jiu-Jitsu, com professor Josef Cobra

Share it

Manter-se em movimento é uma das dicas principais de médicos e especialistas em saúde, e a regra se aplica igualmente para adultos e crianças. Contudo, por mais que a escolha de uma modalidade esportiva ou exercícios físico fique a critério do praticante, no caso das crianças há uma preocupação sobre qual esporte é o mais adequado ou qual o momento certo para que a mesma inicie sua estrada. Então, qual seria o momento certo de colocar seu filho para praticar exercícios?

Na visão de médicos pediatras, a criança pode começar a brincar, correr e se movimentar mais intensamente a partir dos 3 anos de idade. Práticas esportivas com mais cobrança, com disputas um contra um, torneios e afins, são mais recomendado para aluninhos com 6 anos ou mais. Para os mais conservadores, a idade de 9 anos se coloca mais recomendada para inscrever os jovens campeões nos campeonatos, pois estes já conseguem ter maturidade para lidar com a emoção das vitórias e frustrações da derrota.

Contudo, na nossa GMI Cutting Edge BJJ, liderada pelo professor Josef Cobra em Nova Jersey, as aulas lúdicas do Jiu-Jitsu, recheadas de brincadeiras mas com mecânicas funcionais do nosso esporte, começam bem cedo. No vídeo abaixo, por exemplo, podemos ver Zé Cobra com a pequenina Jolia, de 5 anos, que mesmo com pouquíssima idade consegue executar movimentos do Jiu-Jitsu com habilidade.

