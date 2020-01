SJJSAF divulga calendário de workshops para capacitar professores e atletas do Jiu-Jitsu

Share it

Pela primeira vez uma Federação de Jiu-Jitsu vai formar um grupo de pesquisa para desenvolver um catálogo de vídeos didáticos que será anexado ao Manual de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro.

Além dos vídeos, que terão um padrão didático e estético enfatizando os pontos críticos para que uma técnica seja ensinada com eficácia, o manual vai abordar dezenas de questões que são fundamentais no desenvolvimento do aluno a longo prazo no esporte e numa possível profissão associada às oportunidades que o esporte oferece.

Para capacitar esse grupo em 2020, estão programados vários Workshops de Pedagogia com temas diversos e mais dez encontros do grupo de pesquisa (um por mês) com renomados professores e profissionais da saúde e educação. Os workshops serão realizados em um dos núcleos de iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro credenciados pela SJJSAF, o AR Dojô no Clube Monte Líbano do Rio de Janeiro.

“Não existe uma faculdade de Jiu-Jitsu”, enfatizou Raphael Abi-Rihan, responsável pelo AR Dojô. “Vários professores são formados em Educação Física e em áreas de saúde, e estes são mais capacitados do que outros que aprenderam apenas o Jiu-Jitsu na prática. Vamos capacitar estes atletas e professores, deixar eles ainda mais completos.”

Os Workshops de Pedagogia, os estudos do grupo de pesquisa e o acesso ao Manual de Iniciação ao Jiu-Jitsu digitalizado, darão referência de conteúdo programático e métodos para serem aplicados em projetos pedagógicos e planos de curso dos professores, que terão suas academias reconhecidas como núcleos de iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro indicados pela SJJSAF.

Entre em contato pelo WhatsApp 21 99431-4178 para saber como fazer parte deste grupo de profissionais qualificados, receber o certificado de membro do grupo de pesquisa da SJJSAF e tornar sua escola de Jiu-Jitsu em referência Internacional de iniciação esportiva.

Confira o calendário dos Workshops:

JANEIRO

✅25/01 – Workshop de Pedagogia – Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu / Perspectiva (AR DOJÔ – 10:00h às 13:00h)

FEVEREIRO

✅01/02 – Workshop de Pedagogia – Jiu-Jitsu Infantil e Disciplina Positiva (AR DOJÔ – 09:00h às 12:00h)

Site de Inscrição: http://www.ilutas.com.br/Evento/Index.php?event=2d67dce034f88b0c5ca2d74a1cbf67c2#sobreoevento

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

MARÇO

✅07/03 – Workshop de Pedagogia – Jiu-Jitsu para Mulheres (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF- Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

ABRIL

✅18/04 – Workshop de Pedagogia – Desenvolvimento de Atletas a Longo Prazo (LTAD) (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

MAIO

✅23/05 – Workshop de Pedagogia – Projeto Pedagógico e Plano de Aula (AR DOJÔ – 09:00h às 12:00h)

Site de Inscrição: em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

JUNHO

✅06/06 Workshop de Pedagogia – História e Tradições do Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

JULHO

✅04/07 – Workshop de Pedagogia – Biomecânica do Jiu-Jitsu (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

AGOSTO

✅01/08 – Workshop de Pedagogia – Adaptação de Técnicas de Wrestling e Judô (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: Em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF – Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

SETEMBRO

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF- Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

OUTUBRO

✅03/10 – Workshop de Pedagogia – Didática aplicada (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

Site de Inscrição: Em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF- Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)

NOVEMBRO

✅07/11 – Workshop de Gestão de Escola de Jiu-Jitsu (AR DOJÔ – 09:00h às 12:00h)

Site de Inscrição: Em breve

✅Data a Confirmar – Estudos do Grupo de Pesquisa da SJJSAF- Desenvolvimento da Metodologia de Iniciação ao Jiu-Jitsu Brasileiro (AR DOJÔ – 12:00h às 15:00h)