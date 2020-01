Fellipe Andrew ultrapassa Buchecha e assume liderança no ranking da IBJJF; confira o top 10

Share it

Depois de brilhar com o ouro absoluto do Europeu de Jiu-Jitsu 2020, Fellipe Andrew conquistou também a ponta do ranking faixa-preta da IBJJF. Após o torneio, ainda sem a atualização do raniing, Fellipe já estava confiante que ultrapassaria o segundo colocado, ninguém menos que Marcus Buchecha.

Apenas 30 pontos separavam Fellipe do topo do ranking. Agora, Fellipe assume o primeiro lugar com 985.5 pontos, seguido por Buchecha, com 819 pontos, e tendo Lucas Hulk em terceiro, com 780.5 pontos.

“Depois de medalhar no absoluto do Mundial 2019 eu me coloquei bem na lista”, disse Fellipe em conversa recente com GRACIEMAG. “Botei o ranking como um dos focos para 2020. Passar o Buchecha no ranking é…diferente. O Hulk também está colado nos pontos, então vou lutar tudo que puder.”

Confira abaixo os atletas que completam os dez primeiros do ranking e faça sua aposta: Será que Fellipe terminará a temporada em primeiro? Ou teremos outro faixa-preta brigando pelo topo do ranking até o Mundial?

1 -/- Fellipe Andrew -/- 985.5 pts -/- Zenith BJJ

2 -/- Marcus “Buchecha” -/- 819.0 pts -/- CheckMat USA

3 -/- Lucas “Hulk” -/- 780.5 pts -/- Atos Jiu Jitsu USA

4 -/- Keenan Cornelius -/- 627.5 pts -/- Legion American Jiu-Jitsu

5 -/- Leandro Lo -/- 575.0 pts -/- Ns Brotherhood

6 -/- Eldar Rafigaev -/- 556.5 pts -/- Jungle BJJ

7 -/- Thiago Macedo -/- 551.5 pts -/- Rodrigo Pinheiro BJJ

8 -/- Alexandre Molinaro -/- 538.5 pts -/- Carlson Gracie Team

9 -/- Horlando Monteiro -/- 531.0 pts -/- Kimura International

10 -/- João Miyao -/- 500.0 pts -/- PSLPB Cicero Costha