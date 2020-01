Vídeo: Dossiê do estrangulamento rodado com Felipe Ninja

Share it

Professor da nossa GMI internacional Brazil Academy, em Lenexa, nos EUA, Felipe Ninja destrinchou uma das finalizações mais bonitas e sorrateiras de se aplicar no pescoço do oponente: o estrangulamento rodado.

O vídeo, que apesar de curto é super detalhado, traz um verdadeiro dossiê do golpe, com ataques e defesas de variadas situações de luta. Objetivo, Felipe vai direto ao assunto, e mostra os macetes para executar o golpe e sair dele.

Logo no início, Felipe explica a posição certa da mão que inicia o bote, com a palma virada para fora na gola oposta, fazendo a pegada na lapela antes de levantar o cotovelo e passar a outra mão por baixo, criando a alavanca necessária para estrangular. O primeiro exemplo, feito em pé, serve também contra o adversário que tenta passar a meia-guarda, assim como quando este está por baixo, e senta para tentar um ataque da guarda De la Riva.

Contudo, Felipe não se limitou ao ataque, e explicou também o detalhe da defesa. Assim que a primeira mão entra na gola, o atleta que defende o golpe deve girar o corpo na direção do cotovelo de quem ataca, para se livrar do arrocho que pode culminar no estrangulamento. A mesma defesa funciona no solo, como exemplifica o professor.

Confira em detalhe no vídeo abaixo, gravado em inglês pelo nosso GMI em Kansas Felipe Ninja!