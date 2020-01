Vídeo: 3 ataques da guarda de gancho com o professor Leonardo Ligeirinho

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, radicado em Doha, no Catar, Leonardo “Ligeirinho” Rodrigues passa os dias se jogando em treinos complicados nas dependências das Forças Armadas do país. Isso porque boa parte do seus companheiros de treino por lá são maiores e mais pesados, mas como o Jiu-Jitsu é adaptação, Ligeirinho tem seus truques.

Com 68kg, Ligeirinho costuma usar uma arma clássica contra o amasso dos grandalhões, a guarda de gancho. Em vídeo gravado com exclusividade para GRACIEMAG, Ligeirinho mostra três de suas transições favoritas com a guarda de gancho, dependendo da reação do adversário. Confira!