Equipes definidas para o GP do Rio Summer Open da FJJD-Rio; confira os nomes

A FJJD-Rio acaba de divulgar o nome dos atletas que vão participar do GP Black Belt de pesos leves do Rio Summer Open, nos dias 8 e 9 de fevereiro. A premiação é de 3 mil reais para a equipe vencedora.

“A integração do GP com esta etapa do Circuito Mineirinho foi um sucesso”, disse Rogério Gavazza em papo com GRACIEMAG. “Vamos realizar um GP por etapa, sempre por equipes, em categorias diferentes, no adulto e master passando por variadas divisões de faixas.”

Confira a lista de combatentes!

Prime Team:

Bruno Ferreira (69kg) / Jardson Nunes (77kg) / Luciano Lima (85kg)

Rio BJJ:

Rafael Porto (69kg) / Júlio César (77kg) / Fabrício Araújo (85kg)

Double Five:

Humberto Rangel (69kg) / Alexandre Salgado (77kg) / Márcio Romão (85kg)

Nova União:

Anoar Jezini (69kg) / Jofre Gonçalves (77kg) / Elton Costa (85kg) /

Pit Bull:

Thiago Nogueira (69kg) / Fábio Valentino (77kg) / Gilmar Milhorance (85kg)

Infight:

Alan Gadelha (69kg) / Marcelo dos Santos (77kg) / Bruno Araújo (85kg)

GFTeam:

Lúcio Flávio (69kg) / Fábio da Silva (77kg) / Nilton Júnior (85kg)

Game Fight:

Robson Carvalho (69kg) / Fabrício Silva (77kg) / Ronaldo Lopes (85kg)