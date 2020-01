A importância do Jiu-Jitsu no sucesso dos seus filhos, com Rafa Marangoni

Share it

“O ponto primordial é a melhora na disciplina. É o que os pais mais elogiam”, diz Rafael Marangoni, nosso GMI em Mogi das Cruzes, São Paulo, quando o assunto é o uso do Jiu-Jitsu não só para estimular os jovens a praticarem um esporte, mas também para ensinar valores importantes dentro e fora dos tatames.

“Crianças que eram respondonas em casa passam a respeitar mais os outros quando são matriculadas numa academia de Jiu-Jitsu. Crianças que tiravam notas ruins começam a melhorar no boletim. As que eram tímidas e introvertidas rapidamente se tornam mais comunicativas. Assim como as que são muito agitadas têm facilidade para encontrar um equilíbrio”, explica Rafa, que é especialista no ensino das turmas kids da Escola Marangoni.

“A autoconfiança também merece destaque, pois a criança autoconfiante tem muito mais habilidade na hora de socializar, não fica suscetível a inseguranças e ainda se protege contra o bullying. O Jiu-Jitsu também estimula o respeito à hierarquia, isso é fundamental para a vida. Na minha opinião, uma pessoa que não sabe respeitar a hierarquia não sabe viver.

“É comum vermos, por exemplo, profissionais que começam num trabalho e já passam a agir como chefes, como o dono da empresa, e rapidamente perdem oportunidades de crescimento. A dinâmica das faixas no Jiu-Jitsu é uma prova de que esse respeito pode ser cultivado desde a infância e também que é preciso batalhar e se esforçar para progredir e ganhar importância dentro do grupo e crescer na vida de um modo geral”, conclui Rafael Marangoni.

E você, amigo leitor? Já matriculou as crianças da sua família numa academia de arte suave? Oss!