Vídeo: Cris Cyborg nocauteia Julia Budd e fatura cinturão do Bellator

Quatro grandes organizações de MMA, um cinturão em cada uma delas. É com essa credencial que Cris Cyborg mais uma vez coloca seu nome entre as maiores atletas do esporte. Depois de reinar no Strikeforce, Invicta e UFC, foi a vez de Cris mostrar o seu poder no Bellator 238, realizado último sábado, dia 25 de janeiro.

O desafio foi contra a então detentora do cinturão peso-pena Julia Budd, e se engana quem subestimou a adversária de Cris. De fato, a brasileira sempre é fora da curva quando atua no MMA, mas Julia, campeã de muaythai, poderia complicar Cris. Poderia, mas não complicou. Com golpes duríssimos em pé, chutes e joelhadas contundentes, Cris castigou a americana até terminar a luta no quarto assalto, garantindo o cinturão.

Confira os melhores lances da luta no vídeo abaixo!