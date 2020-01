Fellipe Andrew e Ffion Davies no topo do Europeu de Jiu-Jitsu 2020; veja os resultados finais da faixa-preta

Share it

Primeiro grande evento de Jiu-Jitsu de 2020, o Europeu de Jiu-Jitsu mais uma vez teve a missão de dar o pontapé no ano competitivo do Jiu-Jitsu, e o torneio realizado entre os dias 21 e 26 de janeiro foi um sucesso. Craques de todo o mundo, em todas as divisões e pesos, digladiaram no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Portugal, em busca da glória em forma de ouro.

Na categoria de faixa-preta entre adultos, ponto alto do evento, dois nomes da nova geração tiveram maior destaque como campeões no absoluto: Fellipe Andrew (Zenith) e Ffion Davies (ECJJA).

Para Andrew, tudo corria de forma perfeita desde o início no torneio. Após garantir a vaga na final do absoluto no sábado, Andrew voltou no domingo e enfileirou seus oponentes da divisão de peso, garantindo assim a final no superpesado. Contudo, um balde de água fria assolou o craque: um ataque repentino de Patrick Gaudio tirou o ouro de Andrew na categoria.

Abalado, Fellipe teve o apoio dos amigos e companheiros de time para sacudir a poeira e voltar ainda mais forte para o absoluto, no qual enfrentaria o americano Keenan Cornelius (Legion). Com seu jogo de guarda usando as lapelas, Keenan havia batido grandes nomes até chegar em duas finais no Europeu. Embalado pela conquista do ouro no peso pesado, ao vencer Adam Wardzinski, Keenan mergulhou no absoluto de olho no ouro duplo. O que americano não contava, porém, é que Fellipe, mesmo com o amargo gosto da recente derrota, voltaria ainda mais forte mentalmente, e com um bote relâmpago no triângulo o colocaria em situação crítica, culminando em uma torção de braço partindo do triângulo para liquidar fatura.

“Confesso que fiquei bem chateado por ter perdido a final do peso, não esperava”, disse Fellipe nas redes sociais. “O lado bom é que eu tenho os melhores amigos do mundo ao meu lado, a equipe mais unida que já vi e os melhores professores que alguém poderia ter. Vocês me fizeram superar o que eu estava sentindo e dar a volta por cima.”

No feminino, a galesa radicada em Dublin Ffion Davies segue surpreendendo no cenário do Jiu-Jitsu feminino. Depois de ter grande destaque em 2019, vencendo grandes competições sobre medalhões da arte suave, Ffion começou 2020 com o pé direito, levando ouro duplo para casa no Europeu. Para tal, depois de finalizar Charlotte von Baumgarten nos pesos leves, Ffion partiu contra a campeã do superpesado Jéssica Flowers, e venceu a brasileira nos pontos para brilhar com peso e absoluto no torneio.

Vale ressaltar que, das 19 medalhas de ouro em disputa na faixa-preta adulto, nove delas foram para atletas de fora do Brasil, o que mostra que a globalização do nosso esporte segue forte. Confira abaixo os resultados das finais na faixa-preta e para os resultados completos, clique aqui!

.

. ° Masculino

GALO

Tomoyuki Hashimoto venceu Thalison Soares por desclassificação

PLUMA

Mikey Musumeci venceu Jonas Andrade na decisão dos árbitros

PENA

Isaac Doederlein venceu Leonardo “Cascão” nas vantagens

LEVE

Jonnatas Gracie venceu Vitor Henrique da decisão dos árbitros

MÉDIO

Tommy Langaker finalizou Pedro “Paquito” no estrangulamento pelas costas

MEIO-PESADO

Manuel Ribamar finalizou Bruno Lima no estrangulamento pelas costas

PESADO

Keenan Cornelius venceu Adam Wardzinski nas vantagens

SUPERPESADO

Patrick Gaudio finalizou Fellipe Andrew no leglock

PESADÍSSIMO

Igor “Tigrão” venceu Seif-Eddine Houmine nos pontos

ABSOLUTO

Fellipe Andrew finalizou Keenan Cornelius no armlock do triângulo .

.

.° Feminino

GALO

Mayssa Bastos venceu Serena Gabrielli nos pontos

PLUMA

Ana Rodrigues venceu Talita Alencar nas vantagens

PENA

Amal Amjahid venceu Larissa Campos nas vantagens

LEVE

Ffion Davies finalizou Charlotte von Baumgarten no estrangulamento pelas costas

MÉDIO

Thamara Ferreira finalizou Danielle Alvarez no leglock

MEIO-PESADO

Sabatha Lais finalizou Margaret Grindatti no triângulo

PESADO

Laura Barker venceu Magdalena Loska nos pontos

SUPER PESADO

Jessica Flowers e Kendall Reusing fecharam para a Gracie Barra

ABSOLUTO

Ffion Davies venceu Jéssica Flowers nos pontos