Europeu 2020: Keenan e Andrew na final do absoluto; Aly vence Musumeci nas quartas

A manhã deste sábado, dia 25 de janeiro, foi de grandes emoções no Europeu de Jiu-Jitsu 2020, com os primeiros movimentos dos faixas-pretas na divisão de adultos. O pontapé inicial rolou com as sempre aguardadas chaves do absoluto, que sacudiram o ginásio de Odivelas, em Portugal.

No masculino, medalhões do Jiu-Jitsu mundial se enfrentaram na busca da vaga na final, que acontece amanhã, dia 26. As duas feras que conseguiram avançar para a decisão de domingo foram Keenan Cornelius (Legion) e Fellipe Andrew (Zenith).

Para Keenan, três vitórias foram necessárias para garantir a vaga, ao superar Gabriel Volante, José Macedo e o ex-companheiro do time Lloyd Irvin Mahamed Aly, na semifinal. Do outro lado, Andrew passou por Santer Lilius e Patrick Gaudio, antes de encontrar na semifinal o embalado xará Fellipe Trovo, que teve vitórias expressivas sobre Jackson Sousa, Manuel Ribamar e Igor Trigão antes de alcançar as semis. Andrew venceu e garantiu seu lugar na finalíssima de amanhã.

Outro personagem de destaque neste absoluto foi o valente Mikey Musumeci. Inscrito no peso-pluma, o magrinho tricampeão mundial se jogou no aberto e fez bonito. Depois de finalizar o meio-pesado Jacopo Pasquini pelas costas, Mikey avançou contra o grandalhão Seif-Eddine Houmine, e venceu o pesadíssimo nos pontos. Mikey só foi parado nas quartas de final, após perder para Mahamed Aly no placar.

No feminino, Jessica Flowers (Gracie Barra) e Ffion Davies (ECJJA) farão a final do peso aberto. Para Jéssica, a vaga veio após passar por Magdalena Loska, Amal Amjahid e Vedha Clemente. Já o caminho de Ffion teve Patricia Caiado, Charlotte von Baumgarten e Larissa Campos.

Portanto, fique ligado aqui no GRACIEMAG.com e no nosso Instagram, o @graciemagoficial , para ficar por dentro de todos os detalhes das finais da faixa-preta no adulto. Oss!