Vídeo: Ashton Kutcher em treino de Jiu-Jitsu com Craig Jones

Share it

Astro do cinema e da televisão, Ashton Kutcher alimenta uma outra paixão: o Jiu-Jitsu. Faixa-marrom do mestre Rigan Machado, Kutcher treina em Beverly Hills na ‘The Academy’, e pouco já foi visto da fera em ação nos treinos.

Contudo, GRACIEMAG recebeu do mestre Rigan um trechinho de um treino especial de Kutcher, no qual este se embolou com o craque sem kimono Craig Jones, em soltinho amistoso realizado nesta semana. Na movimentação, podemos ver Kutcher trabalhando algumas técnicas de passagem de guarda, enquanto Craig de forma habilidosa repõe e evita os ataques do ator e atleta.

Confira a movimentação no vídeo abaixo!