Exclusivo: Musumeci fala sobre disputar o absoluto no Europeu e subida de categoria

Mikey Musumeci é movido a desafios. Depois de se tornar o primeiro americano tricampeão mundial na faixa-preta e único a conquistar o título em duas categorias diferentes, Mikey surpreendeu com sua nova empreitada: disputar o absoluto faixa-preta no Europeu de Jiu-Jitsu.

Campeão peso-galo em 2019, Mikey decidiu lutar no peso-pluma neste Europeu de 2020, visando estar mais bem preparado e alimentado para se jogar aos leões. Em papo exclusivo com GRACIEMAG, Mikey falou sobre sua decisão de lutar nos plumas, já que sua primeira inscrição no torneio foi no peso-galo, com a possibilidade de duelos contra nomes como Bruno Malfacine e Thalison Soares.

“Resolvemos ir de peso-pluma desta vez porque vou lutar o absoluto”, disse Mikey. “Preciso comer muito para lutar no peso aberto. Para o Mundial ainda não sei em qual categoria eu vou lutar, depende da decisão que vou tomar junto com meu treinador, Caio Terra, mais próximo da competição. Quero competir mais este ano, ficar mais ativo, ter mais desafios.”

Oriundo do peso-pluma, Mikey se jogou nos pesos-galos com sucesso no Mundial, mas a empreitada do absoluto requer um planejamento diferente para o corte de peso após a primeira fase em peso aberto. A descida para os galos seria complicada, e o próprio Mikey falou sobre a diferença ao treinar visando o peso-galo e o peso-pluma, com suas diferenças essenciais.

“Quando treino comendo muito a vida fica muito boa! Posso treinar mais, estudar mais. Tenho mais energia, com certeza. Me sinto igual na hora de lutar nas duas categorias, mas lutar no peso-pluma é mais divertido por isso!”

Sobre a missão dos absolutos e a projeção natural de Mikey, na intenção de subir de categoria, o americano disse que não vai se limitar ao peso-pluma. Para o campeão, até uma futura inscrição no peso médio é uma possibilidade.

“Todo ano busco um novo objetivo. Não quero ganhar o mesmo título todo ano. Meu sonho é ganhar nas categorias de cima também, pena, leve ou até nos médios!”

Mas e para você, amigo leitor, será que o magrinho com espírito de pesado é capaz de surpreender no absoluto do Europeu 2020?