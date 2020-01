Musumeci surpreende e se inscreve no absoluto do Europeu 2020

Share it

Depois de Royler Gracie, Caio Terra e outros levinhos valentes, é a vez de Michael Musumeci botar toda sua habilidade à prova num absoluto faixa-preta. Inscrito no peso-pluma do Europeu de Jiu-Jitsu 2020, Mikey estará também na disputa em peso aberto.

O faixa-preta americano, tricampeão mundial de Jiu-Jitsu, confirmou pelas redes sociais sua inscrição no absoluto, inclusive com o canhoto do cadastro em mãos. E não pense que será apenas uma aventura da fera. Seu professor, Caio Terra, é outro representante do time dos levinhos que vez ou outra se aventurava com grandes resultados contra as pedreiras sem limite de peso.

E para você, amigo leitor, Mikey Musumeci terá as armas necessárias para chegar longe, ou até faturar o absoluto no Europeu 2020? Comente conosco!