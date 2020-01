Europeu 2020: Rui Alves e Eleftheria Christodoulou reinam na faixa-roxa

Share it

Depois das emoções da faixa-azul, foi a vez dos craques de faixa-roxa fazerem bonito no Europeu de Jiu-Jitsu 2020, realizado em Odivelas, Portugal. Dividido em dois dias, o masculino e feminino no adulto trouxe altos e baixos para os atletas, mas a glória da conquista para aqueles que não desistiram.

No masculino, por exemplo, o nome do dia foi o de Rui Alves, da Alliance/Dream Art. Depois de amargar uma derrota na semifinal do meio-pesado, ficando com o bronze, Rui não se abalou e seguiu firme na missão em peso aberto. Após quatro lutas duríssimas, incluindo vitórias sobre os primeiro colocado da sua divisão, Catriel Fernandes (GFTeam); e do vice no meio-pesado Nicholas Magilic (Atos) na final do absoluto, Rui mordeu o ouro e garantiu sua volta por cima em grande estilo.

No feminino, realizado nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, quem levou a melhor foi Eleftheria Christodoulou. Atleta da ZR Team, Eleftheria beliscou a medalha dourada tanto na divisão de meio-pesados quanto no absoluto, em ambas as finais batendo Barbara Bergbauer (Aranha).

Confira abaixo os resultados parciais do Europeu 2020 na faixa-roxa adulto!

Adult / Male / Purple / Rooster

1 – Nathannael Fernandes – Alliance

2 – Diogo Pinheiro – Alliance

3 – Juan Jose Daniel Gimenez Junior – Nova União

3 – Tasawar Alamgir – Cicero Costha Internacional

Adult / Male / Purple / Light-Feather

1 – Andrew Soares dos Santos – Qatar BJJ Brasil

2 – Ronald Dias Alves – Nova União

3 – Leonardo Mário Pereira Júnior – Cicero Costha Internacional

3 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

Adult / Male / Purple / Feather

1 – Wilhiam Mateus Marques da Silva – ZR Team Association

2 – Martin Alonso – Brasa CTA

3 – Gabriel Mendes Malheiros – Alliance

3 – Rafael Alberto do Nascimento Miranda Lavrador – Carlson Gracie Team

Adult / Male / Purple / Light

1 – Jhonathan Pessanha – Alliance

2 – Yuri Gabriel Rodrigues – Nova União

3 – Rafael Silveira Borges – Atos Jiu-Jitsu

3 – Vinicius Bueno Coimbra – ZR Team Association

Adult / Male / Purple / Middle

1 – Enderson Dias de Almeida – Alliance

2 – Davi Vetoraci De Menezes – Top Brother Brasil

3 – Alex Sander Fonseca Massena de Lima – ZR Team Association

3 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

Adult / Male / Purple / Medium-Heavy

1 – Catriel Fernandes de Oliveira Rodrigues – GF Team

2 – Nicholas Maglicic – Atos Jiu-Jitsu

3 – Erol Bayraktar – Carlson Gracie Team

3 – Rui Alves Neto – Alliance

Adult / Male / Purple / Heavy

1 – Neocicero Barbosa – Qatar BJJ Brasil

2 – Christoffer Lie – Frontline Academy

3 – Krishnan Chauhan – Factory BJJ UK

3 – Salenco Steel Coltinho – Alliance

Adult / Male / Purple / Super-Heavy

1 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

2 – Mikołaj Mazur – Frontline Academy

3 – Bryan Thompson – ZR Team Association

3 – Luizinho Da Costa Urolis – Focus Jiu-Jitsu

Adult / Male / Purple / Ultra-Heavy

1 – Kjetil Lydvo – Frontline Academy

2 – Anton Dmitrakov – Strela Team

3 – Joshua Ian William Gibbs – British Army BJJ

3 – Khachbar Magomedovich Khachilaev – Kristian Cestaro Jiu-Jitsu Association

Adult / Male / Purple / Open Class

1 – Rui Alves Neto – Alliance

2 – Nicholas Maglicic – Atos Jiu-Jitsu

3 – Davi Vetoraci De Menezes – Top Brother Brasil