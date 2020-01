Share it

Dois nomes consagrados no Jiu-Jitsu, Roger Gracie e André Galvão certa vez se enfrentaram no absoluto do Mundial de Jiu-Jitsu.

O ano foi 2008, e a colisão das feras se deu na semifinal do peso aberto. Galvão, menor e mais leve, usou sua ginga e habilidade para tentar superar o “Cobertor”, mas Roger estava na ponta dos cascos naquele torneio, e com um bote certo pelas costas, que evoluiu para a montada com ataque no armlock resolveu a luta.

Confira o duelo clássico no nosso tbt de hoje!