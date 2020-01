Thalison Soares analisa missão no Europeu de Jiu-Jitsu 2020

Share it

Thalison Soares impressionou em 2019, vencendo todos os torneios na faixa-marrom, o que resultou em sua merecida faixa-preta. Agora, o talento da Cicero Costha quer muito mais em seu primeiro início de temporada na elite do esporte. Seu próximo compromisso é o Campeonato Europeu 2020, em Odivelas, Portugal.

O manauara vem embalado pelo título no Mundial Sem Kimono IBJJF, conquistado no início de dezembro. Na ocasião, ele finalizou em duas de suas três lutas no caminho até a medalha de ouro.

“Eu ainda sou o mesmo lutador, mas a tendência é ficar melhor a cada dia”, diz Thalison. “A cada treino eu sinto que fico mais inteligente, mais maduro, mais forte e mais rápido.”

“Com certeza vai ter posição nova nesse Europeu”, Thalison acrescenta. “Estou com fome de título! Quero destacar minha preparação física e disciplina no corte de peso para que meu corpo esteja pronto, para lutar com todos de igual com qualquer um. A minha técnica e meu psicológico estão andando lado a lado.”

Inscrito na divisão dos pesos-galos, uma das mais aguardadas pelos fãs, Thalison aproveitou para dar suas impressões sobre a categoria.

“A categoria sempre teve seu favorito e agora eu sinto-me honrado de poder trazer esse brilho a mais para a divisão, de atrair os olhos, mesmo com pouco tempo de faixa-preta. Tenho certeza que a categoria vai ser um show de Jiu-Jitsu”, projeta o jovem, para logo em seguida, dizer como se sente a poucos dias do maior campeonato da Europa.

“Será meu primeiro Europeu como faixa-preta. Para ser sincero, estou animado e feliz com esta oportunidade de me testar contra os melhores. Quero mostrar meu Jiu-Jitsu para a frente e proporcionar lutas boas para o público presente. Mal posso esperar para vestir meu kimono de competição.”