Vídeo: Carlos Diego finaliza ex-campeão Anthony Pettis no UFC 246

Fera do Jiu-Jitsu vindo de Manaus e radicado nos EUA, Carlos Diego Ferreira conquistou a vitória em sua luta mais difícil da carreira. No último sábado, dia 18 de janeiro, o brasuca encarou Anthony Pettis, e o Jiu-Jitsu resolveu a parada.

Pettis, ex-campeão do UFC e do WEC, trouxe seus golpes plásticos e controle de distância para tentar superar Carlos, mas o brasileiro tinha seu plano de ação em mente. Para vencer, o brasileiro evitou os chutes baixos e encurtou logo assim que pôde, para derrubar, pegar as costas e finalizar no mata-leão.

Confira o lance da vitória de Carlos Diego no vídeo abaixo e para rever o evento completo, assine o Combate!