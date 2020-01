Europeu 2020: Helder Tropeço e Erin Quillen absolutos na faixa-azul

Share it

As emoções do Europeu de Jiu-Jitsu seguem a todo vapor em Odivelas, Portugal. Após a abertura dos trabalhos na segunda-feira, com as disputas na faixa-branca, neste terça-feira, dia 21 de janeiro, os faixas-azuis tomaram conta dos tatames, e a velocidade aliada aos ataques incessantes dos craques do futuro deram o ritmo do torneio.

No masculino, o feroz Helder “Tropeço” Junior, representante da Qatar BJJ, faturou ouro duplo na competição. Atleta pesadíssimo, Helder abriu o dia ao finalizar suas quatro lutas no peso, inclusive a final contra João da Silva (Atos). Em seguida, Helder teve que passar pelo arisco Uanderson Oliveira (Carlson Gracie), peso médio que já havia batido um pesadíssimo com classe no caminho da final. Helder venceu a batalha pelo ouro e se consagrou com a vitória dupla em Portugal.

No feminino, foi a vez de Erin Quillen (Checkmat) sair da Califórnia em busca do sonho no título na Europa. A fera teve que superar duas finais, contra Maria Birolli (Atos) no superpesado, e contra Gina Breiteryte (Checkmat). Topo do pódio em ambas e ouro duplo para Erin.

Confira abaixo os resultados parciais do evento e acompanhe conosco as emoções do Europeu 2020!

Adulto / Masculino / Azul / Galo

1 – Alon Leviev – Soul Fighters BJJ

2 – Omri Haviv – Soul Fighters BJJ

3 – Gustavo Bruno Clementino dos Santos – CheckMat

3 – Renan dos Santos Vieira – Icon Jiu-Jitsu Team

Adulto / Masculino / Azul / Pluma

1 – Macley Silva – Alliance

2 – Leonardo de Barros Vilela – Qatar BJJ Brasil

3 – Anderson Delfino Duarte Júnior – Atos Jiu-Jitsu

3 – Joao Matheus Assonitis – Double Five

Adulto / Masculino / Azul / Pena

1 – Guilherme Rodrigues Fernandes – Cicero Costha Internacional

2 – Gabriel Grijó Olinto – Nova União

3 – Arthur Silva Carvalhaes – GF Team

3 – Jacob Irving Joseph Boodhoo-Céré – Cicero Costha Europe

Adulto / Masculino / Azul / Leve

1 – Carlos Henrique Costa Campos – Alliance

2 – Kristoffer Wilhelm Dahlstrøm – Frontline Academy

3 – Chase Namba – Atos Jiu-Jitsu

3 – Shai Iftar A. G. Esquilin – Brasa CTA

Adulto / Masculino / Azul / Médio

1 – Guilherme Fernandes – Alliance

2 – Uanderson Ferreira de Oliveira – Carlson Gracie Team

3 – Dmitrij Vadimovich Ajdakov – Carlson Gracie Team

3 – Neil Francis Mc Gwynne – ECJJA

Adulto / Masculino / Azul / Meio-Pesado

1 – João Gabriel Galvão da Silva – Academia Campo Formoso Dojô Jiu-Jitsu

2 – Joao Pedro Silva De Souza – Cicero Costha Internacional

3 – Domen drnovšek – Gracie Barra

3 – Semi Göze – Fight Sports International

Adulto / Masculino / Azul / Pesado

1 – Gabriel de Sousa Ribeiro – Cicero Costha Internacional

2 – Mawer Costa António – Brazilian Power Team International

3 – Konstantinos Drekolias – Hermes Club

3 – rik Broux – Brasa CTA

Adulto / Masculino / Azul / Super Pesado

1 – Luís Guilherme Aguiar Cardoso – De La Riva JJ

2 – Victor Bonato – CheckMat

3 – Adem Björkman Crnalic – Art of Roll

3 – Vitor Luiz Medeiros de Souza – Qatar BJJ Brasil

Adulto / Masculino / Azul / Pesadíssimo

1 – Helder Jose Rodrigues Júnior – Qatar BJJ Brasil

2 – João Marcos Cesarino da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Akseli Kaasalainen – Hilti BJJ Vantaa

3 – Ethan Nataniel Santos Pinto – Focus Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Azul / Absoluto

1 – Helder Jose Rodrigues Júnior – Qatar BJJ Brasil

2 – Uanderson Ferreira de Oliveira – Carlson Gracie Team

3 – João Marcos Cesarino da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Luís Guilherme Aguiar Cardoso – De La Riva JJ