40s: Reveja o nocaute de Conor McGregor em seu retorno ao UFC

Após 15 meses afastados dos cages numa soma de problemas com a justiça, projetos pessoais e lutas de boxe, Conor McGregor enfim voltou a atuar no Ultimate no último sábado, dia 18 de janeiro. Seu adversário, Donald “Cowboy” Cerrone, poderia ser uma pedra no sapato, por atuar na categoria de cima e ser experiente em vários aspectos da luta, mas o duelo teve apenas um protagonista.

Em 40 segundos, Conor encurtou, castigou com os ombros no cliche, chutou alto e terminou a disputa com golpes por cima, mostrando absoluto dominância no cage mesmo após o longo hiato, e contra um adversário ativo no octógono do UFC. Agora, o irlandês pretende fazer uma nova corrida ao cinturão, buscando se tornar o primeiro campeão de três categorias no UFC.

Confira abaixo como foi a luta e a análise de Conor McGregor

UFC 246

Las Vegas, Nevada

18 de janeiro de 2020

Conor McGregor venceu Donald Cerrone por nocaute técnico aos 40s do R1

Holly Holm venceu Raquel Pennington na decisão unânime dos jurados

Alexey Oleinik finalizou Maurice Greene no armlock aos 4min38s do R2

Brian Kelleher finalizou Ode Osbourne na guilhotina aos 2min49s do R1

Carlos Diego Ferreira finalizou Anthony Pettis no mata-leão a 1min46s do R2

Card preliminar

Roxanne Modafferi venceu Maycee Barber na decisão unânime dos jurados

Sodiq Yusuff venceu André Fili na decisão unânime dos jurados

Askar Askarov venceu Tim Elliott na decisão unânime dos jurados

Drew Dober venceu Nasrat Haqparast por nocaute técnico a 1min10s do R1

Aleksa Camur venceu Justin Ledet na decisão unânime dos jurados

Sabina Mazo venceu JJ Aldrich na decisão dividida dos jurados