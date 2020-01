Gabi Pessanha bate Nathiely e fatura o Queen of Mats

Share it

A primeira edição de peso pesado do Abu Dhabi Queen of Mats, realizado nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro, foi um evento repleto de ação para os fãs nas arquibancadas da Arena Mubadala e também para aqueles que viram na TV e on-line em todo o mundo. Mais uma vez, o novo sistema de pontuação que transforma vantagens e penalidades em pontos fez com que nenhuma vantagem fosse confortável o suficiente para a vitória. Em todas as dez lutas, as atletas deram tudo de si para conquistar a glória do título. Entenda como foi:

FASE DO GRUPOS

Na luta de abertura do Grupo A, Gabrieli Pessanha começou sua jornada para o topo do pódio com uma virada em luta difícil contra Thamara Silva. Perdendo no placar, Gabi encontrou um passagem de guarda e uma montada para contabilizar 6 a 4, antes de pegar com um mata-leão no final. Na segunda rodada, Gabi estava de volta ao tatame para pegar as costas de Martina Gramenius e vencer sua segunda partida com 4-0. O resultado significou que Gabi já estava nas semifinais como campeã do grupo. Na terceira rodada, Thamara Silva acelerou o passo para passar a guarda de Martina Gramenius e alcançar a montada. Com uma vantagem de 9-1, Thamara garantiu a vitória e sua vaga nas semifinais.

No Grupo B, Kendall Reusing usou seu jogo de pressão por cima para somar 3-1 sobre Samantha Cook e vibrar a vitória. A segunda rodada teve Nathiely de Jesus, que usou seu conhecido jogo de guarda para finalizar Kendall na kimura. O Grupo B terminou com Nathi de volta à ação contra a britânica Samantha Cook. Um estrangulamento nas costas foi a nota final para Nathi, que chegou às semifinais como campeã do grupo. Kendall garantiu o segundo lugar por causa de sua vitória na Rodada 1 sobre Cook.

SEMIFINAIS

Gabrieli Pessanha x Kendall Reusing

Rivais conhecidas na divisão de 95 kg do Grand Slam Tour, brasileiros e americanos se encontraram novamente em Abu Dhabi. Gabi conseguiu chegar nas costas para começar a construir o placar de 11-0, que garantiu sua vaga na final.

Thamara Silva x Nathiely de Jesus

Nathi precisou de menos de um minuto para terminar a partida. Ela encaixou um estrangulamento nas costas para derrotar Thamara e escrever seu nome na luta pelo título.

FINAL

Gabrieli Pessanha x Nathiely de Jesus

Toda vez que elas se encontram é uma ocasião emocionante. Gabi e Nathi estão no topo de seu jogo e governam a divisão mais pesada do Jiu-Jitsu feminino há um bom tempo. Em Abu Dhabi não foi diferente. As duas rivais foram muito cautelosas durante os oito minutos e quase não tiveram oportunidade para marcar. Uma raspagem de Gabi garantiu a liderança de 2-1 que ela levou até o final da partida. Depois que o segundo final passou, Gabi pôde comemorar o maior título em sua ainda jovem carreira. “Ainda havia muita gente que duvidava de mim. Disseram que eu era muito jovem, com apenas 19 anos. Bem, agora eu sou a rainha. Quero agradecer a Deus e toda a minha família, amigos e colegas de equipe por toda a ajuda ”, disse Gabi.

O Abu Dhabi Grand Slam retorna para seu último dia neste sábado, 18 de janeiro. A divisão de faixa-preta para adultos será o destaque do dia. Clique aqui para obter os resultados completos dos dias 1 e 2.