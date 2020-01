Abre o olho, McGregor: O estilo finalizador de Cowboy Cerrone

Share it

O primeiro Ultimate de 2020 tem tudo para sacudir os fãs, com o aguardado retorno de Conor McGregor aos cages. Favorito na disputa, o irlandês encara o veterano Donald “Cowboy” Cerrone no evento deste sábado, dia 18 de janeiro. Mas quem acha que será uma luta fácil para Conor está enganado, já que Cowboy tem um grande trunfo na manga: o Jiu-Jitsu.

Conhecido por sua trocação versátil, Cowboy também é afiado no solo, com finalizações importantes executadas no UFC. Para a luta principal do UFC 246, o jogo de solo do americano pode ser o caminho para evitar as mãos precisas de Conor McGregor.

Confira no vídeo abaixo algumas finalizações do Cowboy, poste nos comentário para quem vai a sua aposta e não perca as emoções do UFC 246 ao vivo, no Combate!

