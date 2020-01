Vídeo: O que esperar de Conor McGregor x Cowboy Cerrone no UFC 246

Share it

Retornando aos cages após um longo hiato, Conor McGregor chega ainda com status de estrela no Ultimate. O irlandês sem papas na língua irá enfrentar Donald “Cowboy” Cerrone na luta principal do UFC 246, neste sábado, dia 18 de janeiro. Mas o que esperar desta luta, que fez os ingressos do T-Mobile Arena se esgotarem em minutos?

Para Conor, o retorno triunfal ao octógono significa alguns milhares de dólares no bolso, mais uma vez. Mesmo afastado e vindo de derrota arrasadora para Khabib Nurmagomedov, Conor segue aclamado pelo fãs, e todos querem saber como será a atuação da fera no cage. Mesmo longe, Conor seguiu com sua rotina de treinos, e seus treinadores afirmam que nunca o viram em tão boa forma.

Já Cerrone, mais ativo que Conor no Ultimate, já figura na casa dos veteranos do evento. Com 36 anos e mais de 30 lutas no octógono, o cowboy americano vem de duas derrotas seguidas, mas entra sem muito a perder na luta contra Conor.

Confira no vídeo abaixo uma análise dos bastidores das principais estrelas do UFC 246 e assine agora o Combate para conferir todas as lutas do card, ao vivo e com exclusividade!