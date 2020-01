Como o Jiu-Jitsu pode ajudar na batalha contra o câncer

Share it

No ano passado, o professor Thiago Barioni estava no auge de sua carreira, comandando a academia GMI Alliance Monte Carmelo e a fightwear Ozeean, parceira fiel da GRACIEMAG. Até que, de repente, um desafio inesperado se apresentou.

“Eu estava na piscina com meus filhos e senti sintomas de febre. Achei que era o sol, uma virose qualquer, coisa que não fosse grave. Uma semana e nada da febre passar. Fui ao médico e minha saúde parecia de ferro. Exames ótimos! Já iam me mandar para casa, até perceberem o inchaço em meu fígado”, conta Barioni. “Ultrassom, tomografia, ressonância, exames de sangue direcionados, biópsia… O diagnóstico: tumor maligno no esôfago, com metástase para o fígado”.

Naquele momento Thiago ficou em pânico, como se tivesse escutado uma sentença de morte. Um nocaute. “Eu estava na lona, completamente desamparado, mas, por incrível que pareça, reagi rapidamente, consegui me ajeitar ali no sufoco. Pensei nos filhos, esposa, família, alunos, amigos… Dormi e quando acordei no dia seguinte, data da minha primeira consulta com o oncologista, minha cabeça estava blindada. Sorriso no rosto e a certeza de que vou vencer esta guerra. Afinal, 21 anos de tatame me deixaram pronto para qualquer desafio. Força, otimismo e a certeza da vitória. Cabeça blindada e fé inabalável!

“Eu já ensinei a meus filhos e aos meus alunos muitas vezes, a vida é como o Jiu-Jitsu, ela vai te derrubar a toda hora e está em você a decisão de levantar ou não. Como faixa-preta que sou, optei por levantar e seguir em frente! Esta semana completo metade do tratamento e o corpo vem reagindo muito bem. Estou trabalhando normalmente, dando aulas, correndo na rua. Em fevereiro tenho uma meia maratona em São Paulo e em abril vou correr a maratona de Montevideo. A ideia é buscar essa força e mostrar que se mantivermos a cabeça otimista nada nos derruba. FUCK YOU CANCER!”.

Que a história do nosso GMI Thiago Barioni inspire você, amigo leitor, a enfrentar os desafios do dia a dia e seguir em frente, sempre blindado pela filosofia do Jiu-Jitsu. Oss!