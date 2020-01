Charles Do Bronx é escalado para luta principal do UFC Brasília de olho no top 10

Share it

Mesmo com boa parte do card já montado, o UFC Brasília, primeiro evento em terras brasucas em 2020, agendado para o dia 14 de março, ainda carecia de uma luta principal. Não mais.

De acordo com informações do repórter Gleidson Venga, do Combate.com, o craque Charles do Bronx assume a responsabilidade da última luta, contra um adversário que pode impulsionar de vez a carreira do recordista brasileiro.

Kevin Lee, oitavo no ranking do Ultimate, aceitou enfrentar Charles, que é o 13°. Com a possível vitória, Charles pode entrar de vez no top 10 da categoria dos pesos leves, e começar a sonhar de forma concreta com uma disputa de cinturão.

Charles (28v, 8d, 1nc) acumula 18 vitórias por finalização na carreira, 13 delas no UFC, o que faz dele o recordista de vitórias com o Jiu-Jitsu na organização. Mesmo com o jogo de chão afiado, Charles mostrou que também tem a trocação em dia, tendo inclusive vencido suas duas últimas lutas por nocaute.

Kevin (18v, 5d), mesmo vindo de vitória sobre Gregor Gillespie, com nocaute aplicado em novembro do ano passado, não passa por sua melhor fase, tendo vencido apenas duas de suas últimas cinco lutas. Ainda assim, o americano figura como a porta de entrada ideal para Charles se jogar entre as cabeças da divisão.

O card do UFC Brasília conta ainda com a luta coprincipal entre Demian Maia e Gilbert Durinho, além de outros nomes de peso, como Johnny Walker, Elizeu Capoeira e Rani Yahya.

Confira o card parcial abaixo

UFC Brasília

Ginásio Nilson Nelson, Distrito Federal

14 de março de 2020

Kevin Lee x Charles do Bronx

Demian Maia x Gilbert Durinho

Johnny Walker x Nikita Krylov

Amanda Ribas x Paige VanZant

Maryna Moroz x Mayra Sheetara

Elizeu Capoeira x Alexey Kunchenko

Rani Yahya x Enrique Barzola

Veronica Macedo x Bea Malecki

Jussier Formiga x Brandon Moreno

Francisco Massaranduba x John Makdessi