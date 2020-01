3 dicas para vencer um campeonato de Jiu-Jitsu no peso e no absoluto

Share it

Sonha em conquistar “ouro duplo” nos campeonatos de Jiu-Jitsu, destemido leitor? Confira três dicas preciosas do professor Leonardo Machado, nosso GMI no Texas, à frente da BTT Irving e BTT North Dallas.

1. “Pense em uma coisa de cada vez. Primeiro se faz o trabalho e depois a diversão. Obrigação é vencer na sua categoria de peso. O absoluto é diversão”.

2. “Claro, não quero dizer que você deve disputar o absoluto como se fosse uma ‘brincadeira’. Pelo contrário: é preciso estar muito bem condicionado física e mentalmente, com boas estratégias de combate para fazer frente a oponentes muito mais pesados. Quando digo ‘diversão’ eu me refiro à dimensão que você dá à tarefa. Não transforme o absoluto em algo gigantesco, que vai acabar impondo pressão e nervosismo sobre você, afetando negativamente o seu desempenho geral, inclusive na disputa da categoria de peso”.

3. “Se você vai lutar contra caras grandes é preciso treinar contra caras grandes. É assim que você vai ganhar confiança para o confere real no absoluto dos campeonatos. Treinar é coisa séria e repetitiva. Mas nunca se esqueça de fazer isso com alegria. Esse é o segredo para você seguir em frente quando se deparar com as adversidades”. Oss!