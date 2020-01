GP por equipes agita o Rio Summer Open da FJJD-Rio, no Velódromo

Share it

Alô, galera que gosta de competir em equipe! Prepare-se para o GP Black Belt de Equipes Leves, uma das principais atrações do Rio Summer Open 2020 da FJJD-Rio, evento marcado para os dias 8 e 9 de fevereiro, no Velódromo do Rio de Janeiro.

“Serão oito equipes, cada uma com três representantes: até 69kg, até 77kg e até 85kg. As equipes são as seguintes: GFTeam, Nova União, Rio BJJ, Double Five, Pit Bull, Game Fight, Prime Team e Infight”, diz Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio.

Acesse o site fjjdrio.com.br e se inscreva agora mesmo no Rio Summer Open 2020.