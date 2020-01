Europeu de Jiu-Jitsu 2020: Malfacine, Keenan, Aly, Andrew e Do Val & cia em Lisboa

Share it

Tradicional evento que abre o ano da IBJJF, o Europeu de Jiu-Jitsu neste ano de 2020 promete ser mais um recordista de inscrições. Feras de todas as parte do mundo se reúnem em Odivelas, Portugal, para disputar o ouro e a glória do torneio.

Entre os destaques na divisão de faixa-preta adulto, campeões mundiais como Bruno Malfacine, Mikey Musumeci, Gabriel “Fedor”, Mahamed Aly, Mayssa Bastos, Talita Alencar e Claudia do Val prometem gerar grandes duelos contra outros nomes consagrados e novas caras do Jiu-Jitsu internacional.

Destaque também para a movimentada divisão de peso-galo, que antes de sua última atualização contava com Malfacine e Musumeci juntos na categoria, e uma revanche do Mundial 2019 era aguardada. Contudo, após a revisão dos treinadores, Mikey acabou subindo para a divisão de peso-pluma. Agora, Malfacine terá que disputar o ouro com outros craques de alto calibre, como Thalison Soares, Cleber Clandestino e o japonês casca-grossa Nobuhiro Sawada, por exemplo.

GRACIEMAG mergulhou na lista e trouxe para você, atento leitor, os principais nomes inscritos na competição. Confira e poste nos comentários seus favoritos e suas apostas nas divisões de peso e também no absoluto!

PRETA / Adulto / Masculino / Galo Alliance Bruno Malfacine Atos Jiu-Jitsu Cleber Clandestino Brasa CTA Japan Tomoyuki Hashimoto Cicero Costha Internacional Thalison Soares Tri-Force Jiu-Jitsu Academy Nobuhiro Sawada

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma Caio Terra Association Michael Musumeci Cicero Costha Internacional Diego “Pato” Batista Cicero Costha Internacional Jonas Andrade Cicero Costha Internacional Hiago George GF Team Bebeto Oliveira

PRETA / Adulto / Masculino / Pena Alliance Los Angeles Isaac Doederlein Alliance Marcelo Garcia Gianni Grippo Brasa CTA Gabriel Marangoni Brazilian Top Team Int. Leonardo “Cascão” Saggioro Clube Feijão de Jiu-Jitsu Alexssandro Sodré Winners Training Center Brian Mahecha ZR Team Association Guilherme Rocha ZR Team Association Gabriel Sousa

PRETA / Adulto / Masculino / Leve Atos Jiu-Jitsu Jonnatas Gracie Carlson Gracie Team Guthierry Barbosa Cicero Costha Internacional Natan Chueng OAK Jiu-Jitsu Luan Carvalho

PRETA / Adulto / Masculino / Médio Alliance Alexandre Cavalieri Alliance International Ayub Magomadov Atos Jiu-Jitsu Ronaldo Júnior Atos JJ International Rodrigo Caporal KMR BJJ Kimura Europe Tommy Langaker Start Brazilian Jiu-Jitsu Lucas Valle

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado Association Aranha Yan Cabral Caio Terra Association Rudson Mateus CheckMat USA Gabriel “Todd” Almeida KMR BJJ Kimura Europe Espen Mathiesen Qatar BJJ Brasil Henrique Moreira Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado Alliance Porto Alegre Fábio “Kamikaze” Alano Alliance SP Dimitrius Souza Atos Jiu-Jitsu Rafael Vasconcelos CheckMat Jackson Sousa Checkmat Alan Finfou Adam Wardzinski Legion Jiu-Jitsu Keenan Cornelius

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado Atos Jiu-Jitsu Helton Jose GF Team Patrick Gaudio Gracie Barra Belo Horizonte-MG Fellipe Trovo NS Brotherhood International Gerard Labinski Zenith BJJ Fellipe Andrew

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo Double Five Highland Village Tanner Rice G13 BJJ Rodrigo Martins Ns Brotherhood Igor “Tigrão” Schneider Qatar BJJ Brasil Gabriel “Fedor” Lucas Team Lloyd Irvin Mahamed Aly

PRETA / Adulto / Feminino / Galo Flow Serena Gabrielli GF Team Mayssa Bastos

PRETA / Adulto / Feminino / Pluma Alliance Los Angeles Talita Alencar Alliance SP Anna Rodrigues

PRETA / Adulto / Feminino / Pena Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio CheckMat Gabriela Fechter PAT Academy Belgium Amal Amjahid

PRETA / Adulto / Feminino / Leve ECJJA Ffion Davies Mathias Ribeiro Team Charlotte von Baumgarten

PRETA / Adulto / Feminino / Médio Alliance SP Renata Marinho Cicero Costha Internacional Thamara Ferreira

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado Double Five Tijuca Claudia do Val Ryan Gracie Team Sábatha Laís

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado Double Five Tijuca Patrícia Santos Mako Team Paris Claire-France Thevenon