3 perguntas para Rodolfo Vieira sobre o UFC 248

O faixa-preta Rodolfo Vieira voltará a atuar no Ultimate no próximo dia 7 de março, no UFC 248, em Las Vegas, contra o russo Saparbek Safarov. Vindo da divisão de meio-pesados, o Safarov fará sua estreia nos médiso contra o campeão mundial de Jiu-Jitsu, e o estilo parecido de ambos no MMA se torna um atrativo a mais para a disputa.

Nossa equipe entrou em contato com a fera, que viajou para melhorar o seu boxe na região sul do Brasil, e este deu uma pequena pausa nos treinos para analisar seu adversário neste novo e sempre complicado desafio no Ultimate. Confira!

GRACIEMAG: Já deu para ver alguma luta do seu adversário?

RODOLFO VIEIRA: Eu comecei a ver as lutas dele. Ele fez três lutas no UFC, na divisão de meio-pesados, e agora está descendo para os médios. É um cara duro, né? No UFC não tem muito jeito, nenhuma luta é fácil.

Qual é o plano para finalizar o russo?

Já comecei a treinar, vou me preparar para fazer o meu jogo, independente do estilo dele, se é bom de quedas ou tem algo mais que possa bloquear o meu jogo. Não me preocupo com isso, vou impor o meu plano.

Ele também gosta de derrubar e levar para o chão… O que acha que vai ocorrer na luta?

A gente tem o jogo um pouco parecido sim, ele tenta derrubar nas lutas dele. Mas eu acredito que ele não vá querer me derrubar, vai buscar mais a luta em pé comigo. Só tenho certeza que vai ser uma luta duríssima.