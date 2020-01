Rodolfo Vieira e a ameaça russa: confira outras guerras Brasil x Rússia famosas no MMA

Share it

De olho no seu próximo oponente no UFC 248 de março, em Vegas, o rolo compressor do Jiu-Jitsu Rodolfo Vieira já tem em quem se inspirar. Seus ídolos, amigos e atualmente seus fãs no MMA também cruzaram com perigosos rivais vindos da Rússia no início da carreira. O oponente de Vieira, Saparbek Safarov, exibe uma boa sequência de vitórias em eventos menores e hoje acumula três lutas no UFC, com duas derrotas – mas vem de vitória sobre Nicolae Negumereanu.

O UFC 248 não confirmou a luta principal, mas já se sabe que haverá uma disputa de cinturão dos palhas feminino entre Weili Zhang e Joanna Jędrzejczyk, além de Robert Whittaker x Jared Cannonier, Wmily Whitmire x Polyana Viana e Danaa Batgerel x Guido Cannetti. Um card e tanto para Rodolfo roubar a cena em mais um duelo clássico Brasil x Rússia. Relembre outros combates memoráveis de faixas-pretas brasileiros contra os frios e implacáveis conterrâneos de Khabib Nurmagomedov e Maria Sharapova, a seguir.

1. Ronaldo Jacaré contra os russos

Logo após a estreia mal-sucedida no Jungle Fight 1, Ronaldo Jacaré (26v, 8d) acumulou três vitórias na carreira – todas contra lutadores russos. Victor Babkir, Alexander Shlemenko e Alexey Prokofiev foram todos despachados no primeiro assalto, entre 2004 e 2006. Reveja Jaca em ação contra o valente Shlemenko (52v, 9d):

2. Minotauro e a trilogia com Fedor

“Minotauro foi meu adversário mais difícil”, admitiria a lenda Fedor Emelianenko, anos depois. O Imperador Russo é considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos, e suas batalhas contra o guardeiro brasileiro foram batalhas de almanaque. Relembre a trilogia histórica realizada no Pride FC:

3. Werdum e o antídoto aos socos russos

Fabricio Werdum enfrentou cinco russos (em quatro eventos diferentes!) em sua prolífica trajetória como profissional. Ao morar na Espanha, treinar na Croácia com Cro Cop e fazer amigos no continente inteiro, Werdum se tornou figurinha fácil contra os astros russos. O que lhe rendeu alguns feitos, como finalizar os dois temidos irmãos Emelianenko. Confira este duelo de 2006, no evento 2H2H: Pride & Honor, na Holanda. Jiu-Jitsu!

4. As batalhas de Ricardo Arona

Faixa-preta destemido formado na academia Carlson Gracie, o tigre Ricardo Arona também enfrentou Fedor, e já na sua estreia no MMA encarou um russo dos mais valentes, Andrei Kopylov, no Rings japonês. (https://www.youtube.com/watch?v=3gKFbg_JD0s). Anos depois, no Pride em 2004, encaixou um mata-leão e despachou outro russão, Sergey Ignatov (https://www.youtube.com/watch?v=MwscvORBbPk). O Brasil x Rússia mais falado de sua carreira, no entanto, foi no ADCC 2000, quando enfrentou na luta agarrada a pedreira do wrestling Kareem Barkalaev, e o caldo esquentou nos tapetes de Abu Dhabi… Relembre, atento aos gritos de Zé Mario Sperry à beira dos tatames:

5. O iniciante Rodolfo contra o russo

Antes de ser alistado pelo UFC, ainda com quatro combates na carreira profissional, Rodolfo Vieira também colidiu com uma parada dura vindo do frio, o invicto Vitaly Nemchinov, então com dez vitórias contundentes. Sem firula, o brasileiro derrubou, foi para as costas e finalizou, carimbando seu passaporte para o Ultimate.