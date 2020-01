Combate: o dia em que Fabricio Werdum encarou Mike Tyson

Share it

Dá para imaginar um duelo entre Fabrício Werdum e Mike Tyson, sem luvas ou regras? A disputa aconteceu de fato, porém apenas na ficção.

Em 2017, o campeão peso pesado do UFC e o campeão peso pesado de boxe ficaram frente a frente em cena gravada para o filme “Kickboxer: Retaliation”, no qual outras feras dos cages também participaram, como Ronaldo Jacaré, Renato Babalu, Maurício Shogun, Cris Cyborg e Roy Nelson.

No vídeo abaixo, a equipe dos nossos parceiros do Combate conferiu os bastidores da gravação, com imagens da repórter Evelyn Rodrigues. Confira!