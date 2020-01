Rodolfo Vieira encara russo meio-pesado no UFC 248, em Las Vegas

Share it

Invicto no MMA com seis vitórias, Rodolfo Vieira tem novo compromisso no Ultimate. O faixa-preta vai receber o russo meio-pesado Saparbek Safarov na divisão de pesos médios, em disputa marcada para o dia 7 de março, no UFC 248, em Las Vegas, ao vivo e exclusivo no Combate.

Rodolfo (6v, 0d) trouxe toda a sua bagagem de campeão no Jiu-Jitsu para o MMA, contabilizando a maior parte de suas vitórias por finalização (cinco delas no pescoço e um nocaute técnico). No Ultimate, Rodolfo já contabiliza uma vitória, ao pegar Oskar Piechota no kata-gatame, no UFC Uruguai, em agosto do ano passado.

Já Safarov (9v, 2d) fez todas as suas 11 lutas como meio-pesado, e fará sua estreia na categoria de baixo contra Rodolfo. Suas vitórias vieram na maioria por nocaute técnico, mas o russo contabilizou duas finalizações (um mata-leão e uma guilhotina). No UFC, amargou duas derrotas ao chegar na organização, mas vem de vitória sobre Nicolae Negumereanu na sua última aparição no octógono, em março de 2019.

O UFC 248 contará com a disputa de cinturão confirmada entre Weili Zhang e Joanna Jędrzejczyk, no peso-palha. E para você, amigo leitor, o craque do Jiu-Jitsu conseguirá sua segunda finalização no Ultimate? Comente conosco!