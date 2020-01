Quem é o melhor faixa-marrom da atualidade? Confira o vídeo e comente

Share it

Com o início de 2020, muitas perguntas ficaram abertas sobre os novos nomes que aparecerão no cenário do Jiu-Jitsu internacional. Novos nomes chegam com força total na faixa-preta e prometem sacudir as chaves dos grandes torneios. Mas e na faixa-marrom? Quem é o atleta aspirante a professor que merece destaque neste ano?

Em uma dose do que há por vir, tivemos no fim do ano passado o GP de Pesos Pesados da Copa Podio, no qual um tímido faixa-marrom conseguiu um feito nunca antes alcançado. Num mar de faixas-pretas, o feroz Erich Muniz, da Dream Art Project (Alliance), chegou ao lugar mais alto do torneio, se tornando o primeiro marrom a vencer um GP do torneio organizado por Jeferson Maycá.

“Não tem segredo para conseguir sucesso na vida”, disse Erich em entrevista à organização. “Trabalhar duro quando ninguém estiver olhando, é quando você tem que trabalhar mais duro. E ter fé em Deus que a sua hora vai chegar. Basta ter paciência e acreditar que tudo vai dar certo.”

Com a vitória na última edição, que parou a cidade de Manaus, no Amazonas, Erich se colocou com ainda mais destaque para a temporada 2020, que na Copa Podio terá início no dia 8 de março, a na Califa, com a abertura da sétima temporada do evento.

Mas e para você, sábio leitor, qual outro faixa-marrom fará barulho neste ano? Comente conosco!