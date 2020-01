Equipe Aliados promete chegar forte na temporada 2020 da FJJD-Rio

Share it

Com inúmeros atrativos, os torneios da temporada 2020 da FJJD-Rio já estão chamando a atenção dos principais líderes de equipe, que começam desde já a traçar suas estratégias para o ano. Com premiações, valorização de atletas e professores, além da estrutura de primeira linha em seus torneios, a organização liderada pelo professor Rogério Gavazza segue angariando novos times no seu quadro de participantes, e uma delas é a equipe Aliados.

Liderada pelos mestres Vasco Bento e Arlans Maia, juntamente com o professor e árbitro Luciano “Pirulito” Mendes, a equipe Aliados fez uma grande campanha em 2019, conquistando ótimas colocações em outras federações. Com o lastro conquistado, a jovem junção de times, fundada há dois anos, pensou em voos maiores para seus atletas e líderes de núcleos, partindo com tudo para conquistar seu espaço na FJJD-Rio.

“O mestre Vasco foi o meu professor por anos”, disse o mestre Arlans em conversa com GRACIEMAG. “O Luciano Mendes, aluno do mestre Laerte Barcelos, também da linhagem do grande mestre Oswaldo Fadda, fazia treinos em conjunto e sempre houve o respeito mútuo. Há dois anos atrás fundamos a equipe e participamos de outros campeonatos por temporada, subindo no pódio em todas as etapas.”

A chegada para integrar a temporada da FJJD-Rio se deu através de conversas com alunos e professores do time, revelou Arlans, e os prêmios e notoriedade da organização na mídia também foram atrativos.

“Percebemos uma maior visibilidade para promoção da equipe nas mídias, bem como proporcionar aos atletas prêmios significativos. A FJJD-Rio vem, dessa forma, trazendo os melhores atletas e estrutura logística para atrair a nata do Jiu- Jitsu. Claro, toda equipe quer estar disputando com as melhores equipes, nos principais campeonatos, com uma mídia que dá uma boa cobertura para o evento e prêmios que formam o reconhecimento de todos os envolvidos”, disse Arlans.

Apesar de recente na sua associação, os professores que hoje integram a Aliados chegam com uma base sólida no Jiu-Jitsu competitivo, e prometem fazer barulho entre os times mais conhecidos do cenário nacional.

“A equipe Aliados pensa grande. Preferimos ser a menor entre as maiores do que ser a maior entre as menores. Sabemos que temos pouco tempo de formação, mas acreditamos no nosso trabalho, os nossos professores são ouvidos pela liderança e entendemos que o trabalho individual de cada um deles é o que nos faz ser reconhecidos, não abrimos mão da legalidade e da ética na condução dos nossos núcleos. Somos mais de 40 núcleos, todos supervisionados, e somando nossos projetos sociais a isso devemos ter em torno de 3 mil atletas.”