Confira em detalhes a meia-guarda profunda do GMI Marcos Cunha

Às vésperas do Europeu 2020, nosso GMI Marcos Cunha, da Team Marcos Cunha, recomenda a meia-guarda profunda para você brilhar em Portugal, torneio que rola do dia 20 até 26 de janeiro, em Odivelas.

Uma das posições preferidas do faixa-preta, a meia-guarda profunda faz com que o passador ache que está com o domínio, projetando bem o peso, quando na verdade está “leve” e vulnerável para o bote explosivo do guardeiro.

No vídeo abaixo, Marcos Cunha exemplifica o poder de inversão da meia profunda em três situações que funcionaram na prática, no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF. Veja, confira os detalhes, e coloque em prática no seu próximo treino. Oss!