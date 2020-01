Competidores da FJJD-Rio usufruem em 2020 das glórias na última temporada

Share it

Os melhores atletas da FJJD-Rio, capitaneada pelo faixa-preta Rogério Gavazza, terminaram o ano de 2019 não só com a glória de alcançar o topo do ranking em suas respectivas categorias, mas também com a oportunidade de representar suas equipes em grandes competições internacionais.

Alguns destaques do ano foram agraciados com passagens para torneios como o Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles, e também para o Mundial Master da IBJJF, em Las Vegas. As passagens serão entregues aos primeiros colocados de várias categorias.

Na faixa-marrom, por exemplo, o felizardo foi o feroz Mike Almeida, da equipe HBT. Mesmo conciliando seus treinos de competição com a vida de militar paraquedista e as aulas ministradas em um projeto social, o craque levou para casa o título de líder do ranking, e uma passagem para o Grand Slam de LA.

“2019 foi um grande ano na minha vida”, disse Mike em papo com GRACIEMAG. “Consegui centralizar meu foco de forma a me dedicar ao que eu amo fazer. Além do serviço militar, estava cursando uma faculdade que não tinha muito a ver comigo, e em paralelo a isso fundei meu projeto (sempre foi meu sonho ajudar da forma que gostaria de ser ajudado) e ainda buscava sempre investir em algo para complementar minha renda. Acreditei e segui fielmente ao planejamento do meu mestre Hércules Baptista, e com a ajuda do professor Roberto Junot e amigos de treino eu conquistei essa passagem para o Grand Slam em Los Angeles. Vou dar meu máximo para trazer esse título para o Brasil!”

Líder da equipe HBT, Hércules Baptista reforçou a dedicação de Mike rumo à conquista no ranking, e prometeu chegar ainda mais forte com sua equipe em 2020, para disputar as cabeças com outros times consagrados.

“O Mike, que é meu aluno desde 2008, conseguiu alinhar sua carreira de militar com o sonho de ser um grande nome no Jiu-Jitsu”, disse Hércules. “Ele voltou a treinar e competir no ano de 2019 de forma efetiva, inclusive participando do meu treino de competição. Os resultados foram aparecendo de acordo com a evolução dos treinos que ele buscava. No ano de 2019 dei uma puxada no freio em relação a equipe, mas em 2020 estamos de volta e pretendemos lutar de igual para igual com as grandes equipes outra vez. Mesmo com o pé no freio conseguimos conquistar o sétimo lugar no ranking. Sei da competência dos meus professores e instrutores. Já convoquei todos para inscreverem seus alunos em todas as etapas do Circuito Rio Mineirinho em 2020.”

Na disputa por equipes, a GFTeam ficou com o primeiro lugar no ranking geral adulto/master, além de ter mordido alguns títulos no ranking por atletas, como o caso do faixa-roxa Vitor Paixão, entre outros. Líder da equipe, Júlio César Pereira avaliou as oportunidades dadas pela FJJD-Rio e mostrou-se ansioso para brigar novamente pela liderança do ranking em 2020.

“Esse título é de todos os professores e pais de atletas que representam a GFTeam, eu apenas respondo por ter a cor da faixa diferente”, disse mestre Julio. “Ano que vem, em 2020, pretendemos manter essa hegemonia da equipe e garantir mais passagens para que nossos atletas possam crescer ainda mais. A CBJJD pensa nos atletas, além das competições que são muito boas.”

A entrega oficial dos prêmios de melhores do ranking de 2019 será feita no próximo sábado, dia 11 de janeiro, pelas mãos do presidente da FJJD-Rio, Rogério Gavazza, e outros convidados de honra, como o grande mestre Álvaro Barreto, o mestre Sylvio Behring, e os professores Carlão Barreto, Alexandre Paiva e José Helder Andrade. Para conferir todos os campeões do ranking de 2019 e mais detalhes sobre a entrega dos prêmios, clique aqui!