Grand Slam de Abu Dhabi: Confira os destaques inscritos e os grupos do Queen of Mats

O prazo de inscrição para o Abu Dhabi Grand Slam em Abu Dhabi está em sua última semana. A data final é 9 de janeiro, mas espera-se que o evento atinja a capacidade total mesmo antes dessa data. Atletas de todo o planeta estão vindo para os Emirados Árabes Unidos para testar suas habilidades e competir ao mais alto nível.

As divisões de faixa-preta no masculino adulto e a faixa preta/marrom adulto no feminino têm grandes nomes confirmados para competir, uma garantia de que a multidão nas arquibancadas da Arena Mubadala e aqueles que assistem ao redor do mundo não ficarão decepcionados com o show.

À medida que a corrida para estar no topo do ranking anual da AJP se torna cada vez mais difícil, o ADGS Abu Dhabi se torna uma das oportunidades finais para os concorrentes adicionarem pontos às suas campanhas na temporada 2019/2020.

Mayssa Bastos, Elina Moestan, Ariadne Oliveira, Hope Douglass, Charlotte Von Baumgarten, Thamara Silva, Samantha Cook, Gabrieli Pessanha e Kendall Reusing são algumas das estrelas da divisão de faixa-preta / marrom.

Bebeto Oliveira, Kalel Santos, Hiago George, Diego Batista, Gabriel Sousa, Isaac Doederlein, Diego Ramalho, Natan Chueng, Max Lindblad, Adam Wardzinski e Jackson Sousa são certeza de que a divisão de faixa-preta para adultos será emocionante do começo ao fim.

Clique aqui para se inscrever e competir no Grand Slam de Abu Dhabi, de 16 a 18 de janeiro, na Mubadala Arena, Emirados Árabes.

O 2020 ADGS Abu Dhabi também contará com um evento inovador para os fãs de Jiu-Jitsu. A disputa de pesos pesados ​​do Queen of Mats de Abu Dhabi está programado para 17 de janeiro, apresentando seis das competidoras mais bem-sucedidas entre 70 kg e 95 kg. Nathiely de Jesus, Gabrieli Pessanha, Thamara Silva, Samantha Cook, Martina Gramenius e Kendall Reusing formam a lista internacional de aspirantes a rainha. A AJP lançou os grupos para a competição. Confira!

GRUPO A

Gabrieli Pessanha

Thamara Silva

Martina Gramenius

GRUPO B

Nathiely de Jesus

Samantha Cook

Kendall Reusing

As regras do ADQOM determinam que as atletas competirão dentro de seus grupos em três rodadas, e as duas melhores de cada grupo avançarão para as semifinais. O evento termina com um terceiro lugar e a final valendo a coroa.

Siga todas as últimas notícias sobre o AJP Tour no Instagram em @ajptour e @jjwplus.