A faixa como símbolo de resistência, segundo o professor GMI Ronaldo Aoqui

Comemoração dupla na Gracie Humaitá Rio Grande do Norte, equipe capitaneada pelo nosso GMI Ronaldo Aoqui. Além de completar 10 anos ensinando o melhor do Jiu-Jitsu em Natal, Ronaldo realizou a cerimônia de troca de faixas dos seus alunos, juntamente com uma valiosa mensagem.

Para o professor, a faixa simboliza muito mais do que as cores e níveis de cada atleta. Sua conquista no tatame e a valorização das técnicas aprendidas se somam à evolução como pessoa, tendo a faixa como marca da resili~encia de cada um.

“Quando pensar na sua graduação, não se compare a ninguém”, disse Ronaldo.”A faixa é só sua. Ela é um símbolo da evolução que vocês tiveram como pessoa. A faixa é um prêmio por você não ter desistido.”

A cerimônia contou ainda com a presença dos mestres Rolker Gracie e Guto Vicente, figuras clássicas da Gracie Humaitá. Parabéns a todos os professor, alunos e amigos da Gracie Humaitá -RN !

https://youtu.be/o2wgFcrYeZE