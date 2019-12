3 exercícios para aquecer a guarda antes do treino, com o GMI Eduardo Carriello

Share it

Nosso mais novo GMI em Londres, na Inglaterra, o faixa-preta Eduardo Carriello, da Gracie Barra Oval, não entra para treinar sem uma boa dose de aquecimento, para soltar os músculos e chegar com a máquina no ponto para o rola.

No vídeo abaixo, Eduardo mostra alguns giros de reposição de guarda, saídas de quadril, pontos e outros movimentos, todos interligados para um exercício contínuo e com fluidez, para esticar tudo antes dos treinos.

Aqueça, estimule a sua mobilidade no chão e aguce a sua consciência corporal com estes ótimos exercícios do vídeo abaixo, ensinados pelo professor Eduardo, líder da nossa mais nova GMI Internacional, a @graciebarraoval !