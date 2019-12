A dica de um piloto da fórmula 1 para você acelerar no Jiu-Jitsu

Share it

O piloto inglês Jenson Button, aposentado da Fórmula 1 em 2017, sempre entendeu o valor da boa forma física e mental. Por isso, quando não estava pilotando a 300km/h, cuidava da forma física, com musculação e hobbies como o triatlo, mountain bike e as ondas.

Há um tempo, respondendo a jornalistas britânicos, Button foi instado a dar uma dica para o leitor que pratica esportes de alto impacto, caso do Jiu-Jitsu. Ele foi rápido e certeiro:

“Cuide da sua hidratação, algo crucial no desempenho de qualquer atleta. Trace uma meta de beber 500ml de água a cada hora. É o meu modo de estar com o organismo sempre hidratado para as horas de grande esforço”, indicou.

Como Button e outros especialistas em hidratação sabiam, seus pulmões, vitais para oxigenar o corpo adequadamente durante os treinos, são formados por cerca de 90% de água. Portanto, a boa hidratação é o caminho mais fácil para você aumentar o gás. Bons treinos!