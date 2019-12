“Da CDD para o mundo”: Conheça a história de Gabi Pessanha no AJP

Share it

Gabrieli Pessanha é uma das competidoras mais bem-sucedidos no AJP Tour, com vários títulos no Abu Dhabi Grand Slam e no Abu Dhabi World Pro. Durante o Abu Dhabi Grand Slam Rio, nos dias 1 e 3 de novembro, a equipe da Jiu Jitsu World seguiu a campeã em sua terra natal, no Rio, para contar sua história de dedicação e trabalho duro para se tornar uma estrela internacional.

Com “Following the Heroes: Gabrieli Pessanha, da CDD para o mundo”, mergulhamos na rotina de treinamento de Gabi, enquanto sua família e parceiros de treinamento falam sobre seu começo no esporte na mundialmente famosa comunidade da Cidade de Deus, além do grande esforço para superar os obstáculos da vida.

O episódio termina com a redenção de Gabi no ADGS Rio, no qual ela consegue ganhar outra medalha de ouro para a alegria de torcida nas arquibancadas da Arena Carioca 1.

