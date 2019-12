Organize sua agenda de competições com o Fightnize, o app do Jiu-Jitsu

Share it

Buscando uma solução para os praticantes e, principalmente, competidores de artes marciais a terem uma melhor visão sobre as competições, o aplicativo Fightinize chega ao mercado com uma nobre proposta: facilitar a visualização e trazer mais eficiência e praticidade ao calendários de competições. Gerenciamento do calendário, financeiro, resultados e demais funcionalidades, tudo isso de forma prática, ágil, eficiente e o melhor de tudo, no seu bolso.

Com o calendário de competições, o app evita que o praticante e competidor fique girando entres site e mais sites de Confederações, Federações, organizações independentes e suas mídias sociais para confirmar seus eventos, podendo perder e/ou confundir datas e até mesmo não focar no que realmente interessa. A ideia principal é fazer com que o competidor tenha um gerenciamento completo sobre sua trajetória para que ele tem um maior foco nos resultados e direcionar melhor seus treinos.

Veja abaixo algumas funcionalidades desta versão:

Calendário de Competições: Praticamente todos os eventos à disposição num único lugar. Com visual simples, uniforme, objetivo e rico de informações, o app proporciona ao atleta todas as informações relevantes de forma mais simples e rápida possível para a tomada de decisão na formação da e sua agenda.

Agenda: Formando a agenda, o atleta terá a clareza dos eventos que realmente o interessa sem perder de vista os demais eventos, estando sempre no seu “radar”.

Financeiro: A partir da construção da agenda, todos os eventos que estipulou como objetivos estarão automaticamente no financeiro. Assim, já terá uma leitura simples, eficiente e clara de seu gasto anual de inscrições, auxiliando na tomada de decisões e sua viabilidade financeira no cumprimento da sua agenda e metas. Além disso, poderá lançar as demais despesas e ter total clareza dos seus gastos totais.

Resultados: Solução que auxilia para ter o controle dos resultados inerentes aos eventos lutados. Com isso, o competidor poderá registrar seu desempenho, alimentar seu cartel e analisar seu desempenho no período que achar necessário e fazer comparativos com gráficos simples e claros.

Seminários e workshops: Excelente opção para todos os praticantes para manter-se atualizado e aprimorar a arte marcial da sua modalidade.

Avaliação de rivais: Registre seus rivais mantendo sempre no seu radar para que possa canalizar esforços para superá-lo.

