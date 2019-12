GP dos Pesos Pesados da Copa Podio e desafio de Mica Galvão agitam Manaus

Share it

Pela segunda vez em Manaus, a Copa Podio Jiu-Jitsu vai desembarcar no ginásio do Tropical Hotel, no próximo dia 21 de dezembro, a partir das 17h, para a realização do GP de Pesos Pesados que encerra sua sexta temporada, além de muitas outras atrações que podem ser conferidas ao vivo, pelo site Fighteria.tv .

Nesta edição, além da coroação do novo Rei dos Pesados, um super combate entre o fenômeno faixa-roxa Mica Galvão e o faixa-preta russo Mogamed Abdulkadirov tomará forma.

No Grand Prix dos Pesos Pesados (até 98 quilos), serão oito atletas, sendo eles Maik Matos (AM), Marcus Ribeiro (SP), Harryson Santana (SC), Marcelo Gomide (MG), Erich Munis (SP), Rider Zuchi (SP), Marlon Godoy (SP) e Davi Pedra (RJ).

O atleta Maik Matos será o único manauara no Heavyweight GP. O faixa-preta espera conquistar o tão disputado reinado em território amazonense. “As expectativas são as melhores possíveis. Estou me preparando muito bem, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. O fato de eu ser o único amazonense no GP me motiva ainda mais para representar bem nosso Estado. Acredito no apoio da torcida e isso me fortalece”, relatou.

Para o presidente da Copa Podio, Jeferson Mayca, esta competição irá movimentar o público com o Grand Prix até 85 quilos, disputados por seis lutadores amazonenses. Mayca reforça que a disputa que irá definir o Rei dos Pesados na 6ª temporada também vai agitar os espectadores.

“Estamos muito empolgados com o encerramento da 6ª temporada da Copa Podio aqui em Manaus, porque tem uma geração de manauaras talentosos e ansiosos para conquistar um espaço. O GP dos Pesados e as atrações especiais da Copa Podio Manaus, serão muito empolgantes nessa temporada da nossa Liga Profissional, vale a pena conferir”, ressaltou.

Amazon Grand Prix

O Amazon Grand Prix (até 85 quilos) será formado pelos manauaras André Júlio (AJ Jiu-Jítsu), Victor Hugo (Equipe 7), Rigoney Junior (Cia Amazonense), Cristiano Ribeiro (Gracie Barra Madison), Emerson Carvalho (Orley Lobato) e Dawglish Souza (Pina).

Há cinco anos morando na América, o faixa preta Cristiano Ribeiro retorna a Manaus para participar da competição. “Eu conheço meus adversários. Já lutei com o Rigoney e perdi, por decisão dos árbitros, na final de um Amazon Open. Já treinei com o Emerson e o André Júlio, eles sempre foram muito duros. Venci o Victor Hugo em duas competições, foram grandes batalhas. O único que não lutei, mas sempre assisto é o Dawglish. Então, estou trabalhando forte para enfrentar qualquer um deles. Estou otimista por lutar na minha casa e representar o escudo vermelho e a filosofia do mestre Carlos Gracie Jr.”, explicou.

Considerado um dos maiores representantes do Jiu-Jitsu amazonense, André Júlio atualmente reside no Catar, onde dá aulas da modalidade no Military College. “Estou dando aulas de Jiu-Jitsu em Doha. Fiquei muito feliz com o convite, é sempre uma satisfação enorme lutar em casa. Tenho certeza que será um grande espetáculo”, declarou.

Duelo entre faixa roxa e faixa preta

A atração especial do evento será o duelo entre o faixa roxa amazonense, Mica Galvão enfrentando o faixa preta russo, Mogamed Abdulkadirov. O manauara quer repetir o feito de janeiro deste ano, ocasião que derrotou um faixa-preta em luta que teve repercussão no mundo todo, no mês de janeiro.

“Estou muito empolgado com esta disputa. Sei que será um desafio muito duro, mas estou me preparando e treinando muito para representar o meu país nesta competição e trazer a vitória para o solo baré”, afirmou o amazonense Mica.

Desafio Purple Games

Ainda nesta edição, os faixas roxa Diogo Reis (Dream Art) e Diogo Marfran (Club Pina), como ditam as regras do jogo dos Purple Games, entrarão escoltados por dois faixas-pretas. Após a primeira luta entre os discípulos, será a vez dos mestres Carlos Holanda e Melqui Galvão entrarem em ação, e o resultado definirá se o discípulo voltará para uma terceira luta que definirá o campeão dos Purple Games na categoria até 62kg. O mesmo jogo ocorrerá com os faixas-roxas Yago Neves enfrentando Joao Cerine e os faixas-pretas Junior Nogueira contra Juan Viana.

“Sei que muita gente quer ver essa luta por achar que nós temos rivalidade, mas na verdade isso não existe. Meus alunos já lutaram contra alunos dele, somente isso. Aceitei a luta porque quero muito ver meu aluno disputando contra o Diogo Reis e sei que ele vai vencer juntamente comigo esse desafio”, declarou Holanda.

O Desafio das Cidades está de volta

Conhecida pelo espetáculo do boi bumba Caprichoso e Garantido, a cidade de Parintins terá seu representante no ‘Desafio das Cidades’. O faixa-preta João Lucio enfrentará o paraense André Lobato e que se conquistar a vitória se classifica para a próxima temporada.

“Estou 100% preparado para esta competição para representar bem minha cidade Parintins, que é uma terra de guerreiros. Estamos na reta final do treinamento e conto com o apoio da torcida“, disse o parintinense.

Desafio NO GI

O desafio NO GI entre o americano Guitano Mione (Team Renzo Gracie), e o brasileiro natural de Manaus Diego Borges (Zenith), promete ser um atrativo a parte. Com o combate sem kimono de oito minutos de duração nas regras da IBJJF, os atletas garantiram proporcionar ao público um verdadeiro espetáculo de lutas.

Natural de New Jersey, Guitano revela a felicidade em lutar na capital amazonense, cidade que considera segundo lar. “Estou muito animado para me apresentar em Manaus e tenho grandes expectativas de que possa ser muito emocionante. Estou feliz de lutar nessa cidade incrível. Manaus tocou meu coração. Eu fico no Amazonas três meses por ano. Amo as pessoas, a floresta tropical, o clima e o treinamento de Jiu-Jitsu”, explicou o americano.

Conhecido como operário do Jiu-Jitsu, o amazonense Diego Borges é uma figura conhecida da Copa Podio, tendo participado de várias edições, desde a fundação da liga profissional. “A expectativa está a mil, vai ser um prazer lutar em Manaus e contar com a torcida dos meus conterrâneos, parceiros de treino e amigos, será um prazer. Vou dar o máximo de mim para conquistar esta vitória e dedicar aos amazonenses”, destacou.

Confira o card completo, que terá transmissão exclusiva no Fighteria.tv !

Super Luta

– Mica Galvão (BRA) VS Mogamed Abdulkadirov (RUS)

Desafio das Cidades

João Lucio (Parintins/AM) VS André Lobato (Belém/PA)

NO GI CHALLENGE

– Diego Borges (Zanith) VS Guitano Mione (Team Renzo Gracie)

Purple Games

Game 1:

– Diogo Reis (Dream Art) VS Diogo Marfran (Club Pina)

– Carlos Holanda (Qatar JJ) VS Melqui Galvão (Nabil JJ)

Game 2

– Yago Neves (Dream Art) VS João Cerine (Alliance Campinas)

– Junior Nogueira (Gracie Barra AM) VS Juan Viana (FFTEAM)

Amazon GP

– André Júlio (AJ Jiu-Jitsu)

– Victor Hugo (Equipe 7 )

– Dawglish Souza (Clube Pina)

– Rigoney Junior (Cia Amazonense de Jiu-Jitsu)

– Cristiano Ribeiro (Gracie Barra Madison)

– Emerson Carvalho (Orley Lobato)

Heavyweight GP

– Maik Matos (AM/BRA)

– Marcus Ribeiro (SP/BRA)

– Harryson Santana (SC/BRA)

– Marcelo Gomide (MG/BRA)

– Erich Munis (SP/BRA)

– Rider Zuchi (SP/BRA)

– Marlon Godoy (PR/BR)

– Davi Pedra (RJ/BRA)