Vídeo: Professor Mario Reis canta “O Rap do Jiu-Jitsu”

Professor e competidor no Jiu-Jitsu, Mario Reis mostrou que dispõe de outros talentos além de estrangular pessoas no tatame. O ataque da vez foi com o microfone, expondo para um público em Lajeado, no Rio Grande do Sul, um pouco de música, mas o tema não poderia ser outro.

Com o violão ao fundo, Mario contou o “Rap do Jiu-Jitsu”. A letra, que fala sobre superação e as conquistas de um lutador de Jiu-Jitsu são temas corriqueiros para Mario, que recitou a letra com desenvoltura, para receber no fim os aplausos da galera.

Confira a música cantada pelo faixa-preta no vídeo abaixo!