Vídeo: Reviva, em câmera lenta, as emoções do UFC 245

Share it

Três disputas de cinturão e um card histórico no último evento numerado do Ultimate em 2019. O UFC 245, realizado no dia 14 de dezembro, em Las Vegas, colocou seus títulos de peso meio-médio, peso-pena e peso-galo feminino em linha de disputa, além de outras dez lutas de tirar o fôlego.

Confira no vídeo abaixo, produzido em câmera lenta para mostrar todos os detalhes, as emoções do card que coroou Kamaru Usman, Alex Volkanovski e Amanda Nunes, além de outros lances incríveis. Lembrando que para rever o UFC 245 na íntegra, basta assinar o Combate!

UFC 245

Las Vegas, Nevada

14 de dezembro de 2019

Kamaru Usman venceu Colby Covington por nocaute técnico aos 4min10s do R5

Alexander Volkanovski venceu Max Holloway na decisão unânime dos jurados

Amanda Nunes venceu Germaine de Randamie na decisão unânime dos jurados

Marlon Moraes venceu José Aldo na decisão dividida dos jurados

Petr Yan venceu Urijah Faber por nocaute aos 43s do R3

Card preliminar

Geoff Neal venceu Mike Perry por nocaute técnico a 1min30s no R1

Irene Aldana nocauteou Ketlen Vieira aos 4min51s do R1

Omari Akhmedov venceu Ian Heinisch na decisão unânime dos jurados

Matt Brown nocauteou Ben Saunders por nocaute aos 4min55s do R2

Chase Hooper venceu Daniel Teymur por nocaute técnico aos 4min34s do R1

Brandon Moreno venceu Kai-Kara France na decisão unânime dos jurados

Jessica Eye venceu Vivi Araújo na decisão unânime dos jurados

Punahele Soriano nocauteou Oskar Piechota aos 3min17s do R1