Victor Hugo fatura absoluto na estreia como faixa-preta no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono

Realizado entre os dias 12 e 15 de dezembro, o Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono marcou o encerramento dos grandes torneios no ano de 2019 com suas disputas em Anaheim, na Califórnia. Craques de todas as partes do mundo tiraram o kimono e se jogaram nas áreas de luta em busca do ouro mundial.

No último dia, com as decisões na faixa-preta, tivemos alguns lances históricos. No absoluto, por exemplo, o jovem Victor Hugo (Ribeiro JJ), de 22 anos, mostrou técnica e força de vontade de sobra para conquistar o ouro. Isso porque a fera teria que superar não só a disputa da final, mas a sua mente para bater o seu algoz de horas atrás.

Victor, que recebeu a faixa-preta neste ano de 2019, enfrentou algumas pedreiras até garantir a vaga na final do absoluto, no último sábado, e ao passar pela semifinal do aberto soube que teria na finalíssima o veterano Roberto Cyborg (Fight Sports) como adversário.

Já no domingo, lutando na divisão de pesadíssimos, Victor encontrou Cyborg na semifinal da categoria, e acabou superado pelo casca-grossa pantaneiro, que viria a se tornar campeão da categoria, ao finalizar o companheiro de equipe de Victor, James Puopolo (Ribeiro JJ), na americana.

Para garantir o título, Victor teria que mudar de estratégia. Sem dar muito tempo para Cyborg se arrumar, Victor se embolou por baixo, laçou as pernas e colocou o pé de Cyborg debaixo de sua axila, criando a alavanca certa para uma brutal chave de joelho reta. Cyborg tentou resistir mas bateu, deixando a vitória para Victor Hugo, campeão em sua primeira final de absoluto na faixa-preta.

No feminino, ouro em dose dupla para Jéssica Flowers e Kendall Reusing, que fecharam o super pesado e o absoluto para a Gracie Barra.

Confira abaixo os resultados completos!

Adulto / Masculino / Preta / Galo

1 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

2 – Rodnei Barbosa Gabriel Junior – Qatar BJJ

3 – Marko Tapani Oikarainen – Hilti BJJ Turku

3 – Nobuhiro Sawada – Tri-Force Jiu-Jitsu Academy

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Hiago George Santos Silva – Cicero Costha Internacional

2 – João Ricardo Bordignon Miyao – Cicero Costha Internacional

3 – Anthony Guy De Oliveira – Werdum Combat Team France

3 – Edwin Ocasio – Unity Jiu-jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Alexssandro Pinto Sodré – Nova União

2 – João Gabriel Batista de Sousa – ZR Team Association

3 – Cole Thomas Franson – R1NG BJJ

3 – Gabriel Marangoni de Oliveira – Brasa CTA

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance International

2 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

3 – Athos Ribeiro de Miranda – Alliance

3 – Fabio Murat Caloi – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Dante Leon – GF Team

2 – Jaime Soares Canuto – GF Team

3 – Felipe Cesar Silva – Unity Jiu-jitsu

3 – Jeferson Guaresi – Unity Jiu-jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Gabriel Salles Muniz Almeida – CheckMat

3 – Jose Mathias Macedo de Lira Luna – CheckMat

3 – Rafael Lopes Paganini – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Adam Wardzinski – CheckMat

2 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

3 – Fellipe Ubaiz Trovo – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Vinicius Ferreira Gazola – Alliance

2 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Frederic Vosgröne – Carlson Gracie Team

3 – Marcelo Gomide Oliveira – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Roberto de Abreu Filho – Fight Sports

2 – James Richard Puopolo – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Fernando Camôles Ribas – Demian Maia Jiu-Jitsu

3 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Roberto de Abreu Filho – Fight Sports

3 – Marcelo Gomide Oliveira – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Galo

1 – Mayssa Caldas Pereira Bastos – GF Team

2 – Amber Rymarz-freitas – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Pluma

1 – Amanda Monteiro Canuto – GF Team

2 – Patrícia Magalhães Machado – Brazilian Top Team

3 – Fiona M. Watson – Notorious Mixed Martial Arts

Adulto / Feminino / Preta / Pena

1 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance

2 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu

3 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

3 – Karen Deisy Antunes Girotto Borges – CheckMat

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro – CheckMat

2 – Jena Rae Bishop – Alliance

3 – Hannah Sharp – Silver Fox BJJ

3 – Nicole Sullivan – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Preta / Médio

1 – Raquel Dayne Kaleialoha Paaluhi – CheckMat

2 – Jaqueline de Moraes Amorim Ramos – CheckMat

3 – Gabrielle McComb Lima – Gracie Humaita

3 – Hannah Katharina Rauch – Gracie Humaita

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Vedha Clemente Toscano – CheckMat

2 – Julia Boscher Seixas Pinto – Double Five

3 – Andressa Mezari Cintra – Gracie Barra

3 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

Adulto / Feminino / Preta / Pesado

1 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

2 – Elizabeth Foster – Cassio Werneck BJJ

3 – Jessica Guedry – Soul Fighters BJJ

3 – Veronica Macedo Fernandez – Mako Team Paris

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Kendall Marie Reusing – Gracie Barra

2 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

3 – Tammy M Griego – Gracie Barra BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Jessica da Silva Oliveira – Gracie Barra

2 – Kendall Marie Reusing – Gracie Barra

3 – Gabrielle McComb Lima – Gracie Humaita

3 – Heather H. Raftery – Atos Jiu-Jitsu