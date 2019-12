Campeão do ranking Master da CBJJD, Anderson Fumaça analisa reconhecimento

Share it

O lutador Anderson Fumaça, da Gamefight, está entre os destaques da temporada 2019 da CBJJD. Aos 40 anos, Fumaça se consagrou como o melhor master faixa-preta do ranking da entidade, comandada pelo nosso parceiro Rogerio Gavazza, faturando uma passagem aérea para disputar o Mundial Master 2020 da IBJJF, em Las Vegas.

“Acho que a principal lição que tirei dessa conquista é que, aos 40, para nos mantermos competitivos durante toda a temporada, é preciso treinar diferente”, analisa Fumaça. “Não podemos resistir tanto aos golpes nos treinos, como faz a garotada. Temos que planejar cuidadosamente a sequência dos rolas, adaptar certas posições, investir bastante nos trabalhos de recuperação do corpo. Não adianta ser valente, vencer uma etapa e passar o resto do ano no estaleiro. Quem deseja disputar o ranking tem que se preocupar em não se machucar gravemente, tem que se planejar para uma sequência de batalhas no longo prazo”.

Vice-presidente da CBJJD, Rogério Gavazza falou com GRACIEMAG sobre a importância do reconhecimento aos atletas da categoria master, e os planos para fazer com que, em 2020, a recompensa aos competidores seja ainda maior.

“Procuramos valorizar ainda mais a categoria de masters”, disse Gavazza. “Já que esta divisão tem crescido muito nos campeonatos, não só no Jiu-Jitsu como também no judô e outras modalidades esportivas. Como a CBJJD é filiada ao Comitê Brasileiro de Esporte Master (CBEM), nós temos o Jiu-Jitsu inserido nos Jogos Pan-Americanos Master, e todas as federações esportivas estão seguindo essa linha de valorização ao master. Hoje nós temos a maior premiação para o master 1, que é a passagem para Abu Dhabi, mas entregamos também uma passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu Master da IBJJ, que acontecerá em Las Vegas, após um pedido dos líderes de equipe e competidores, que fizeram esse apelo à nossa federação.”