Roberto Cyborg x Victor Hugo e Jéssica Flowers x Kendall Reusing nas finais do aberto no Mundial Nogi

O Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono, realizado em Anaheim, nos EUA, chegou ao seu penúltimo dia nesse sábado, dia 14 de dezembro, com as primeiras ações entre faixas-pretas no adulto nessa edição de 2019.

Os duelos rolaram na primeira rodada das divisões de peso, enquanto no absoluto as lutas rolaram até as semifinais, com craques de todos os calibres que se misturaram nas chaves do masculino e feminino na busca da vaga na final de hoje, dia 15 de dezembro.

Apenas quatro nomes se credenciaram para as finais ano aberto. No masculino, Roberto Cyborg (Fight Sports) e Victor Hugo (Ribeiro JJ) fazem a final no masculino. No feminino, a dupla da Gracie Barra Jéssica Flowers e Kendall Reusing chegaram na finalíssima, e vão fechar o topo do pódio para a equipe, de acordo com informações obtidas por GRACIEMAG.

Entre os homens, tanto Cyborg quanto Victor ugo tiveram caminhos complicados até a final. Para Cyborg, nomes como Fernando Camolês, Jackson Sousa e Devonthe Johnson precisaram ser superados. Já Victor teve que superar Manuel Ribamar, Aaron Johnson, Vinicius Trator e Marcelo Gomide.

E para você, amigo leitor, quem fica com o ouro absoluto amanhã? Poste nos comentários e acompanhe os resultados em tempo real neste domingo, dia 15, no nosso Instagram faixa-preta, o @graciemagoficial !