Bruno Bastos mira em sexto título no Mundial NoGi para aquecer rumo ao Kasai 7

Mesmo com a proximidade das festas de fim de ano, o faixa-preta Bruno Bastos ainda mantém sua preparação em alta. Com a meta de conquistar o sexto título mundial sem kimono, o líder da Lead BJJ entra em cena neste fim de semana em Anaheim, Califórnia.

Bruno está escalado na divisão pesadíssimo master 2, que conta com 14 competidores, incluindo atletas do calibre de Thomas Anthony (Alliance), James Dillon (BJJ Conquest) e Pedro Henrique (GFTeam). Bruno, embalado com seus cincos títulos nos torneios da IBJJF, quer manter o bom desempenho em competições sem kimono.

“Vai ser um aquecimento de luxo. Eu acredito que seja o Mundial Sem Kimono mais difícil que já disputei como master”, destaca Bruno. “O nível está altíssimo. É o teste perfeito pra saber o que preciso ajustar para o Kasai, independente de qual seja o resultado”, disse Bruno, que tem luta marcada no Kasai Pro 7, agendado para o dia 1° de fevereiro, em Dallas, Texas.

Bruno ainda aproveitou para contar o porquê de ainda continuar se desafiando entre os adultos, como no caso do GP do Kasai que conta com nomes como Kaynan Duarte, Patrick Gaudio e outros, apesar de pertencer à faixa etária de masters no Jiu-Jitsu. A seguir, ele conta como ainda se mantém motivado para as pelejas.

“Eu quero saber o quão competitivo eu posso ser nesse nível”, diz Bruno. “Não, não acredito em uma vida sem desafios. Vou sempre encorajar as pessoas a se desafiarem. Eu não posso fazer isso se eu não me desafiar. Falo e uso minhas atitudes como exemplos para os meus alunos.”

Para chegar na ponta dos cascos, porém, Bruno conta com uma grande equipe por trás, inclusive com a adição de uma gerência muito especial em sua academia:

“Conto com a ajuda da minha esposa em todas as minhas ações. Como ela é quem gerencia a nossa academia, eu ainda posso focar a minha carreira de competição. Por agora, nós estamos trazendo mais um instrutor do Brasil para ajudar nas aulas. Tenho Jarret Jones na preparação física, Chloe Newton no ioga e Itallo Vilardo na periodização de tatame. E vou tentar trazer algumas pessoas para ajudar no camp para esta competição. Vou ser profissional como sempre.”

(Fonte: Assessoria de imprensa)