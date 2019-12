Abu Dhabi recebe a quinta etapa do Grand Slam de Jiu-Jitsu com nomes de peso

Share it

A temporada 2019/2020 do AJP Tour está se preparando para sua reta final, com a primeira parada programada para 16, 17 e 18 de janeiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A quinta etapa do Abu Dhabi Grand Slam Tour irá agitar a Mubadala Arena com competidores de todas as idades testando suas habilidades enquanto competem pela glória final.

Na divisão de faixa-preta, as estrelas do show já estão alinhadas para competir e adicionar pontos valiosos no ranking anual da AJP. Campeões em retorno, novos desafiantes e futuros talentos estão nas chaves, e prometem um emocionante fim de semana de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi.

A divisão de faixa marrom/preta no feminino vai reunir novamente a elite do esporte. Mayssa Bastos está na divisão de 49kg. Elina Moestan e Ariadne Oliveira são grandes nomes da divisão de 55kg. A divisão de 62kg traz a campeã peso leve do Queen of Mats, Luiza Monteiro, e ex-campeãs do ADGS, como Hope Douglass e Charlotte Von Baumgarten, entre outros nomes. A campeã do World Pro Thamara Silva está na divisão de 70kg, ao lado da rival e campeã do ADGS, Samantha Cook. Já a divisão de 95kg contará com outro duelo entre Gabrieli Pessanha e Kendall Reusing.

Enquanto isso, a divisão faixa-preta no masculino também está cheia de grandes nomes. Bebeto Oliveira e Kalel Santos estão confirmados na divisão de 56kg. A divisão de 62kg tem apenas ex-campeões até agora, incluindo Gabriel Sousa, Hiago George, Jonas Andrade e Diego Batista. Isaac Doederlein e Thiago Macedo são uma garantia de ótimos duelos na divisão de 69kg. Diego Ramalho e Ronaldo Junior fazem da divisão de 85kg emocionante. Adam Wardzinski, Helton Junior, Luan Lima e Phillippe Pomanski são os grandes nomes até agora na divisão de 94kg.

O prazo final de inscrição para o Grand Slam de Abu Dhabi, é 13 de dezembro. O prazo final é 9 de janeiro. Clique aqui para obter mais informações e se registrar agora.

Siga todas as últimas notícias sobre o AJP Tour no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Faça partepostando suas experiências nas mídias sociais usando as hashtags #abudhabigrandslam, #adgsad e #ajptour.