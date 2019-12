Vídeo: Ketlen Vieira explica como aprimorou seu Jiu-Jitsu para seguir invicta no UFC

Share it

Invicta no MMA com dez vitórias, Ketlen Vieira fará seu aguardado retorno ao octógono neste sábado, dia 14 de dezembro, no UFC 245, contra a perigosa Irene Aldana. Para ter vantagem na disputa, Ketlen terá consigo sua habilidade no Jiu-Jitsu, mas com um adicional no seu jogo.

Após sofrer uma lesão no joelho, a manauara aproveitou o tempo de recuperação para afiar seu jogo de costas no solo. Além disso, Ketlen participou, como expectadora, de alguns torneios do circuito de kimono em 2019, trazendo aquela vontade de competir de kimono mais uma vez.

Confira o papo no vídeo abaixo e não perca o UFC 245 nesse sábado, ao vivo e exclusivo no canal Combate!

UFC 245

Las Vegas, Nevada

14 de dezembro de 2019

Kamaru Usman x Colby Covington

Max Holloway x Alexander Volkanovski

Amanda Nunes x Germaine de Randamie

Marlon Moraes x José Aldo

Petr Yan x Urijah Faber

Card preliminar

Geoff Neal x Mike Perry

Ketlen Vieira x Irene Aldana

Ian Heinisch x Omari Akhmedov

Matt Brown x Ben Saunders

Chase Hooper x Daniel Teymur

Brandon Moreno x Kai-Kara France

Jessica Eye x Vivi Araújo

Punahele Soriano x Oskar Piechota